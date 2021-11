Program Black Friday 2021 la eMag. Când începe și când se termină. Orarul complet

Black Friday este evenimentul de shopping în cadrul căruia sunt cele mai multe oferte și reduceri din an. Evenimentul își are originile în America, dar de ceva vreme are loc și la noi în țară. Iată ce program Black Friday 2021 au magazinele eMag, când începe și când se termină evenimentul, precum și orarul complet.

Black Friday 2021 la eMag – program și orar complet

Black Friday înseamnă în traducere: Vinerea Neagră. Potrivit tradiției americane, evenimentul are loc în prima zi de vineri care urmează după cea de-a patra zi de joi a lunii noiembrie (când are loc Ziua Recunoștinței), care în acest an ar pica pe data de 26 noiembrie.

Dar, așa stau lucrurile în America, acolo unde a debutat evenimentul Black Friday, care este în mod obișnuit cea mai aglomerată zi de cumpărături din an în Statele Unite. Se pare că în țara noastră, aceste eveniment de shopping are loc cu o săptămână mai devreme.

Dacă perioadele de reduceri se extind peste week-end-urile care urmează, ar purta denumirea de Black Week-end.

Evenimentul Black Friday

Conceptul de Black Friday a fost importat în România de eMAG și Flanco în 2011 și a luat amploare de la an la an. Cele două au raportat cele mai mari vânzări de Black Friday în 2014.

eMAG a vândut produse în valoare de aproximativ 37 de milioane de euro, în timp ce vânzările Flanco au totalizat 22 de milioane de euro. Sute de retaileri și-au anunțat participarea la campania din 2015.

În 2015, 11 milioane de români spun că au auzit de Black Friday, ceea ce reprezintă 73% din segmentul țintă de 15 milioane de persoane. 6,7 milioane plănuiau să cumpere ceva la cel mai mare eveniment de shopping al anului în România.

Black Friday în România

În România, Black Friday are loc cu o săptămână înainte de Black Friday din SUA. Cu această ocazie multe magazine oferă spre vânzare produse cu oferte și reduceri pe care le promovează din timp. Ofertele din Vinerea Neagră se deschid foarte devreme (uneori chiar de la miezul nopții).

Printre magazinele care au adoptat evenimentul Black Friday se numără și eMag-ul, care a anunțat când începe și când se termină evenimentul de shopping din acest an.

Black Friday la eMag

Evenimentul de shopping cu cele mai mari oferte și reduceri din an, Black Friday, se desfășoară în acest an la eMag începând de vineri, 12 noiembrie 2021, chiar de la miezul nopții, de la orele 00:00.

Așadar, persoanele care doresc să achiziționeze produse eMag cu reduceri și să le mai prindă pe stoc, trebuie să fie cu ochii pe acestea, chiar de la început.