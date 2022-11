Amenințări reale la adresa lui Meghan Markle. Ce a pățit soția Prințului Harry

Au apărut noi informații cu privire la Meghan Markle și securitatea acesteia. Recentele dezvăluiri, făcute de un fost înalt oficial de poliție, spun că Meghan s-a confruntat cu amenințări „foarte reale”. Conform acestuia, amenințările aau fost în timp ce locuia, alături de Prințul Harry, în Marea Britanie.

În ultimele zile au apărut mai multe informații cu privire la posibilele amenințări la adresa lui Meghan în perioada cât a locuit în Anglia. Informațiile au fost făcute publice de către Neil Basu. Acesta a ocupat funcția de ofițer cu cel mai înalt grad al unității de combatere a terorismului din cadrul Poliției metropolitane începând din martie 2018 și s-a ocupat de protecția regală.

Neil Basu spune că viața lui Meghan Markle la Londra nu a fost chiar un basm. Într-un nou interviu acordat Channel 4 News, oficialul a declarat că au existat amenințări reale la adresa vieții ducesei de Sussex cât timp a locuit în Marea Britanie.

Neil Basu, în vârstă de 54 de ani, părăsește forțele de poliție după 30 de ani. În tot acest timp a primit Medalia Poliției Reginei pentru servicii deosebite. Până la retragere, a fost cel mai înalt ofițer al unității de combatere a terorismului din cadrul Poliției metropolitane. Basu prelua funcția în martie 2018, cu două luni înainte de nunta regală a lui Meghan și a prințului Harry.

„There were many serious, credible threats against Meghan Markle emanating from the far-right?”

„Absolutely.”

