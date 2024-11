„Ambii candidați sunt teribili”! Reacția unui fost sportiv român după ce a votat la alegerile din SUA

Alegătorii din SUA au votat cine le va fi președinte în următorii ani, iar cel care a ieșit câștigător se pare că a fost Donald Trump.

Chiar dacă nu s-a încheiat oficial numărătoarea, Donald Trump a ținut deja un discurs de învingător.

Kamala Harris, care a luptat împotriva lui Donald Trump, a câștigat în mai multe state, printre care și New York, însă acest lucru nu a fost de ajuns.

Alexandru Mihăilescu, un fost atlet român care în prezent are 42 de ani și care în trecut a fost campion în probele de 60 și 110 metri garduri, a mers să voteze și el în SUA.

Stabilit din anul 2012 în New York, acolo unde a devenit antrenor de fitness și fotograf, Alexandru Mihăilescu nu a vrut să spună cu cine a votat, dar a afirmat că ambii candidați sunt teribili.

„Din ce am vorbit cu oamenii, New York-ul va aparține Partidului Democrat. Oamenii se chestionează reciproc în privința prezenței la vot. În New York deja se știe că democrații vor câștiga, nu prea e stres. În SUA, nu există campanie ca în România. Nu există așa ceva, se face puțină campanie pe la televizor, la dezbateri și foarte puțin la televizor, atât. Cu cine am votat? E secret, însă pot spune că ambii candidați sunt teribili”, a spus Alexandru Mihăilescu pentru Gazeta Sporturilor.