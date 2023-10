Ambasadoarea României în India a făcut furori la o petrecere. Dansul Danielei Sezonov Ţane a atras toate privirile. Imagini de neratat

Daniela Sezonov Ţane, Ambasadoarea României în India, a atras toate privirile la o sărbătoare tradițională indiană. Aceasta a făcut senzație în timp ce dansa Punjabi cot la cot cu indiencele. Imaginile cu Ambasadoarea bucurându-se de muzică au devenit virale pe rețelele sociale.

Ambasadoarea României la New Delhi a făcut senzație la o sărbătoare tradițională indiană, după ce a dansat Punjabi (dans popular al oamenilor din regiunea Punjab, zonă situată la granița Indiei cu Pakistanul) alături de localnice. Imaginile cu Daniela Sezonov Ţane mișcându-se pe ritmuri indiene au devenit virale pe internet, aceasta fiind lăudată pentru modul în care a dansat.

Petrecerea marchează sărbătoarea recoltei de primăvară, numită tradițional Baisakhi. La acest eveniment eveniment au luat parte mulți alți ambasadori, care au dansat şi au bătut din palme în ritmul muzicii.

Daniela Sezonov Ţane este invitată constant la evenimentele culturale organizate de Ministerul Indian de Externe. Aceasta este expertă în cultura indiană și a făcut parte din prima generație de români cunoscători de hindi în România post-comunistă.

Ambasadoarea spune că s-a îndrăgostit de India după descoperirea Vedelor și Upanișadelor grație operei poetice a lui Mihai Eminescu și a optat pentru studiul limbii hindi și al literaturii și filosofiei indiene la Universitatea București.

În 1992 a primit o bursă a guvernului indian pentru aprofundarea studiului limbii hindi, la Kendriya Hindi Sansthan (Institutul Central de Hindi) din Agra șui, după finalizarea studiilor masterale a candidat pentru un post de diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României (1996).

Între 2000-2004 ea a lucrat la Ambasada României din New Delhi, cu gradul diplomatic de secretar III, după care de secretar II, ocupându-se de domeniile culturii, educației și politic. Din 2021, este ambasadorul țării noastre în India.

„Pe durata misiunii mele în India, am descoperit frumusețea și dificultatea muncii în domeniul umanitar și m-am hotărât să fac „seva” (voluntariat, în pură tradiție indiană ) în folosul semenilor mei aflați în durere și nevoi. Astfel, din 2005 până în 2011 și apoi între 2014-2015, am părăsit confortabila viață de diplomat în favoarea muncii de teren în misiunile Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR).

Vezi mai jos imagini video surprinse la petrecerea unde Ambasadoarea României la New Delhi a făcut spectacol.

