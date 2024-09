Ambasada României în SUA îi îndeamnă pe americani să viziteze un loc uimitor din România: ”Un microclimat natural cu o climă constantă”

România nu duce lipsă de locuri superbe care merită vizitate și sunt multe motive ca să le vedem. Unul dintre aceste locuri uimitoare este recomandat de ambasada țării nostre în SUA pentru a fi vizitat de americani. Iată despre ce destinație este vorba.

Care locul din România recomandat americanilor

România se laudă cu munți cu duiumul, plaje, istorie, tradiții deosebite, ape termale, castele și cetăți de faimă internațională, Delta Dunării sau orașe medievale. Astfel, locuri minunate de vizitat așteaptă să fie descoperite atât de noi, românii, cât și de turiștii străini.

Ambasada României în SUA le recomandă americanilor să vadă o destinație uimitarea din țara noastră și explică și motivele pentru care merită vizitată. Este vorba despre salina Slănic, situată în Slănic, județul Prahova, la 100 km nord de București. Este o veche salină închisă pentru extracție, dar deschisă pentru cei care doresc să o vadă. Pe pagina de Facebook a ambasadei se mai menționează și ce se găsește în mină.

”Dispunând de un microclimat cu aer condiționat natural și temperatură și presiune atmosferică constante pe tot parcursul anului, mina este alcătuită din două niveluri, numite Unirea și Mihai. Mulți vizitatori vin pentru presupusele sale efecte vindecătoare datorită purității aerului. În mină veți găsi diverse tipuri de echipamente pentru activitatea recreativă, precum echipamente de joacă și câteva mese de ping-pong. Puțul principal al liftului este unic deoarece nu are părți metalice din cauza ruginii”, se menționează pe pagina de Facebook a Ambasadei României din SUA.

Regele Charles are casă la Viscri

Regele Charles este profund legat de România prin atașamentul față de natura și arhitectura rurală autentică din țara noastră. Are proprietăți în Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului, făcând din satul Viscri un adevărat brand. În ultimii 20 de ani, ca prinț moștenitor, Charles a vizitat aproape anual România.

Proprietatea regelui Marii Britanii a fost deschisă publicului și s-a aflat și care sunt prețurile pe care trebuie să le plătească un turist care vrea să se cazeze acolo. Prețul all inclusive pentru o persoană care stă într-o cameră dublă sau twin este de între 157 și 167 de euro, în care intră o băutură de bun venit, dar și cina la sosire și un mic dejun la plecare.

Alte destinații de văzut în România

Transfagarasan

Transfăgărăşanul este unul dintre simbolurile turistice ale României pe tot globul, Un drum spectaculos care atrage iubitorii de adrenalina din intreaga lume,

Transfagaran, inclus într-un Top 10 al cel mai frumoase şi spectaculoase drumuri de pe planetă, reprezinta o destinatie de vacanta ce poate fi inclusa fara ezitare in top zece locuri de vizitat in Romania. Lacul Balea ofera privelisti unice si completeaza peisajul perfect al zonei.

Delta Dunării

Delta Dunarii este a doua ca marime din Europa, dupa Delta Volgai. Cu majoritatea suprafetei in Romania, odata ce ajungi in aceasta locatie fascinanta, vei descoperi o alta lume: una in care rasaritul si apusul prind culori pe care nu le-ai mai vazut, in timp ce miile de specii de pasari ofera un spectacol unic.