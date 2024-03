Amantlâc în showbizul românesc! Și-a înșelat iubita cu noua vedetă din muzică și a recunoscut tot abia acum

Noi detalii ies la iveală după despărțirea dintre Adi Istrate și fosta lui iubită. Acesta a recunoscut că a înșelat-o pe Ariana cu Erika Isac. Ce a avut de spus Erika, dar și Ariana, aflați în rândurile următoare.

Erika Isac a devenit din ce în ce mai cunoscută în ultima perioadă, datorită celor două melodii pe care aceasta le-a lansat. Despărțirea dintre ea și Adi Istrate i-au adus pe cei doi în atenția publicului, iar fanii au descoperit informații controversate despre modul în care a început relația lor.

Adi Istrate ar fi înșelat-o pe Ariana cu Erika Isac. Până acum a evitat să vorbească în public despre infidelitate, dar artistul a recunoscut că și-a înșelat iubita și că nu este mândru de asta.

„Da, eram într-o relație. A fost greu, a fost foarte greu. Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că nu m-am simțit nici eu conforbatil, nu a fost okay, clar, dar cumva mi-am dat seama că nu este o chestie de care trebuie să fug. Asta am făcut pentru că așa a fost să fie”, a declarat Adi Istrate, la Știrile Antena Stars.