Amantlâc în showbizul românesc?! A rupt tăcerea: „I-am zis ‘du-te unde ți-e drag’” VIDEO EXCLUSIV

Să avem oare de-a face cu un nou amantlâc în showbiz-ul de la noi din țară? Rebeka Pascu a avut ocazia să stea de vorbă cu o cântăreață îndrăgită, a cărei poveste complicată de viață pare desprinsă din scenariul unui film. De aproape doi ani, cea mai recentă invitată a seriei de interviuri Playtalk trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă încrederea în partener i-a fost pusă la încercare după ce o femeie i-a dezvăluit că a fost curtată de bărbat.

Rebeka Pascu a revenit cu o nouă ediție a seriei de interviuri Playtalk. De această dată, invitata sa a fost nimeni alta decât Ramona de la Clejani. Sinceră, deschisă, cântăreața a răspuns întrebărilor reporterului Playtech Știri, vorbind fără ezitări despre subiecte mai puțin plăcute.

De aproape doi ani, Ramona trăiește o poveste de dragoste cu acordeonistul Adi Paris. Încrederea în partenerul său a fost însă zdruncinată în momentul în care a aprimit mai multe capturi de la o femeie care ar fi fost „vrăjită” de muzician.

„S-a întâmplat la începutul relației, am primit multe mesaje, capturi. Vorbea cu o femeie, nu am avut vreo dovadă că s-ar fi întâlnit vreodată cu ea. Cred că a vrut mai mult să mă agite, i-am și zis, „Săraca de tine, te-a prins mila de mine”.

Câteva zile mai târziu, când s-au întors în țară, cei doi au avut o discuție serioasă. Ramona i-a explicat partenerului său că își dorește o viață frumoasă, liniștită și că nu îl va ține niciodată cu forța lângă ea.

„Când am ajuns acasă, am stat de vorbă cu el. I-am spus: „Uite cum stau treburile, eu nu te țin cu forța lângă mine, nu am venit la tine să te rog să mă iei că nu mai are cine să o facă. Eu vreau să trăiesc frumos, nu am nevoie de stres. Nu cred că merit așa ceva.

Dacă o vrei, mergi la ea, du-te unde îți e drag”. Asta e valabil pentru toți cei care ne urmăresc acum”, a spus Ramona de la Clejani, în exclusivitate la interviurile Playtalk cu Rebeka Pascu.