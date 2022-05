Amanta lui Vladimir Putin, Alina Kabaeva, a apărut la TV. E ireal ce producție a prezentat aceasta

Conform monitorizării mediei rusești, Alina Kabaeva, în vârstă de 38 de ani, a apărut la un festival bizar de gimnastică, unde a defilat simbolul rusesc „Z”, care a devenit sinonim cu războiul Kremlinului în Ucraina. Amanta lui Vladimir Putin a apărut pe micul ecran, prezentând un festival patriotic de gimnastică ritmică la Moscova, care-i poartă numele, „Festivalul Alina”.

Încă din primele zile ale declanșării conflictului din Ucraina, presa occidentală relata faptul că Alina Kabaeva s-ar fi ascuns împreună cu cei patru copii în Elveția. Ulterior, un număr important de activiști au semnat o petiție prin care cereau guvernului elvețian să o expulzeze din țară și să o trimită înapoi în Rusia.

O perioadă nu a mai apărut pe nicăieri. Recent, însă, Alina Kabaeva era văzută pe micul ecran la un concurs de gimnastică ritmică susținut la Moscova. Corespondenții BBC au descoperit un alt lucru inedit. Și anume că Alina Kabaeva este mai nou prezentatoarea unui festival care-i poartă numele. Festivalul a fost difuzat de televizunea de stat din Rusia.

Alina Kabaeva a ieșit pe micul ecran să conducă festivalul anual „Alina Festival” la VTB Arena din capitala rusă. Fosta gimnastă a ținut un discurs în fața presei. În timpul discursului a părut să facă legătura între victoria sovietică asupra nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial și evenimentele de astăzi din Ucraina.

Transmisiunea în direct a festivalului a marcat o apariție publică rară pentru fosta gimnastă. Despre Kabaeva se crede că este amanta puternicului lider rus și mama a patru dintre copiii săi, pe care acesta nu i-a recunoscut niciodată în mod oficial.

Alina Kabaeva a apărut pe scenă alături de sute de copii mici la evenimentul puternic patriotic. Acesta a inclus un cor militar și celebrul simbol rusesc „Z”, care a devenit sinonim cu războiul din Ucraina.

Festivalul ei omonim a inclus unele dintre cele mai patriotice cântece ale Uniunii Sovietice. Totul s-a desfășurat într-o celebrare a victoriei țării asupra naziștilor. Tema a fost în mod clar menită să stimuleze sprijinul pentru „operațiunea militară specială” a lui Putin în Ucraina.

Emisiunea integrală a fost difuzată pe 8 mai, în ajunul unei vaste parade militare din Piața Roșie care a comemorat 9 mai, „Ziua Victoriei”, sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Apariția sa la festival a pus capăt zvonurilor că se ascunde în Elveția sau într-un buncăr din Siberia.

Russian state TV is promoting an „unforgettable celebration of music and sport” on Wednesday afternoon, fronted by none other than Alina Kabayeva

Its name? „Festival Alina” pic.twitter.com/d8D4jpRdXm

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 30, 2022