„Am reușit!” Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka s-au întors din Israel. Ce sperietură au tras în timpul bombardamentelor

Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka s-au întors acasă în noaptea de sâmbătă spre duminică, respectiv 7 spre 8 octombrie 2023. Cele trei vedete au fost prinse în mijlocul conflictului declanșat de gruparea islamistă Hamas în Israel, unde se aflau în vacanță. Ce au transmis cântărețele. Foto

Este a doua zi de război în Israel. Sâmbătă dimineață, 7 octombrie 2023, gruparea islamistă Hamas a atacat statul amintit, demersului alăturându-se și palestinieni, și libanezi. Duminică, 8 octombrie 2023, grupul libanez Hezbollah și-a revendicat câteva atacuri asupra a trei locații din zona Fermele Shebaa.

Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka sunt câteva nume din showbizul românesc care au fost prinse în mijlocul conflictului din Israel. Vedetele se aflau în vacanță în Tel Aviv, după cum a confirmat și Mircea Baniciu. Tatăl Anei Baniciu a fost șocat să afle situația în care se afla fiica lui.

„Nu am citit ce a scris pe Instagram. Nu am vorbit cu ea azi. De-abia au plecat. Ce probleme are, că nu știu? Am vorbit ultima oară alaltăieri, înainte de a pleca din țară. Nu știu ce s-a întâmplat. Ele nu au plecat să cânte, ci într-o excursie. De la voi aflu ce s-a întâmplat”, a declarat Mircea Baniciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.