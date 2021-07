Am aflat motivul secret pentru care Cosmina Păsărin nu are iubit la cei 38 de ani ai săi. Chiar ea l-a divulgat! EXCLUSIV

Cosmina Păsărin este una dintre cele mai râvnite burlăcițe din showbiz-ul românesc! În ciuda acestui fapt, bruneta se pare că nu are deloc noroc în dragoste. Până la vârsta de 38 de ani, vedeta nu și-a găsit încă alesul inimii. Contactată de reporterii impact.ro, Cosmina ne-a mărturisit că, în ziua de astăzi, apar destul de greu bărbați care să își asume o relație și să lupte pentru binele amândurora.

De ce nu vrea Cosmina Păsărin să se mărite

La 38 de ani, Cosmina Păsărin locuiește singură și nu are vreun gând de măritș. Vedeta a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că nu a mai avut o relație de mai bine de șase ani, de când a pus punct idilei de un deceniu pe care a avut-o cu George Vintilă.

„Nu mi-am dorit nici la 20 de ani, dar nici acum, să mă mărit. Nu am visat niciodată la o nuntă. Nu am nimic cu persoanele care fac asta, chiar le apreciez, am văzut nunți foarte frumoase. Poate peste doi ani am să întâlnesc bărbatul care o să fie pentru mine și am să spun altceva. Nu mi-am făcut din asta un scop anume. Este și cum îți e sortit de la Dumnezeu. Chiar și când sunt singură cu mine însămi evit să fac portretul unui bărbat perfect. Nimeni nu își doreste un om iresponsabil sau neasumat lângă el, asta este clar. Îmi doresc un bărbat care să aibă multe calități. Bărbatul perfect nu există, există bărbatul potrivit pentru o persoană și când îl întâlnești simți acest lucru. Eu nu mai am o relație de șase ani. De când m-am despărțit de fostul iubit, relație ce a durat zece ani. Ca să ai o relație trebuie să muncești la ea. Îți trebuie și un partener motivat să vrea acest lucru. Pentru mine o relație de o lună, două, nu înseamnă nimic. Sunt doar niște oameni care au trecut prin viața noastră și atât”, ne-a declarat Cosmina Păsărin.

Ce face în perioada vacanței

Odată cu intrarea în concediu de maternitate a Adelei Popescu, Cosmina Păsărin a fost una dintre colegele de emisiune ale lui Cove de la ”Vorbește lumea”. Cei doi au făcut echipă bună pe platoul de filmare și s-au sincronizat de minune.

„Acum emisiunea a intrat în vacanță. Așa că, momentan, sunt în vacanță. O să am pe 16 august un turneu la Iași, Timișoara și Cluj unde o să prezint un eveniment. Am fost și la unde am prezentat. Nu vreau să vorbesc despre bani, ce bani primesc în urma manifestărilor sau dacă au mai scăzut prețurile în urma pandemiei. Prefer să fie ceva confidențial. Anul acesta nu o să am nici concediu, nu mi-am făcut planuri pentru concediu. Nu am nici timp, acum prioritatea mea este munca având în vedere perioada dificilă prin care am trecut. Sunt bine, anul acesta, și fără concediu”, a conchis Cosmina Păsărin pentru Impact.ro

Vrea un tată pentru copilul său

Întrebată dacă se vede mamă, Cosmina Păsărin le-a mărturisit jurnaliștilor de la redacția Playtech-Impact care sunt planurile sale de viitor și dacă își dorește sau nu să aibă un copil.