Am aflat de ce regretatul Sergiu Nicolaescu nu a avut copii, niciodată. Ce dramă a trăit soția lui (exclusiv)

Sergiu Nicolaescu a fost unul dintre cei mai apreciați regizori români în vremea regimului comunist, dar și în primele decenii de după anii ’90. Deși a avut lumea la picioare, regretatul regizor a plecat din această lume cu un mare of. Nu a avut niciodată copii. Ce dramă a trăit soția lui, s-a aflat abia acum.

Sergiu Nicolaescu a murit cu un mare regret

De-a lungul vieții sale, Sergiu Nicolaescu a iubit multe femei. Cu toate astea, niciuna nu i-a dăruit copii care să-i moştenească poate inclusiv talentul său artistic, fie pe cel de actor, fie pe cel de regizor. Nicolaescu a susținut mereu că filmele sale rămân “copiii săi”, dar a şi recunoscut că marele său regret a fost absența unor moștenitori care să-i ducă numele mai departe.

Însă, tot mai multe voci din fostul anturaj al regretatului regizor susțin că Sergiu Nicolaescu ar fi fost vinovat pentru lipsa copiilor din viața sa.

“Prima soţie a lui Sergiu Nicolaescu, Gabriela, şi-a dorit foarte mult să aibă un copil. Aşa că a insistat pe lângă Sergiu pe tema asta. Dar regizorul a evitat povestea. Într-un fel sau altul a tot fugit de subiect, dând vina pe conjunctură, pe programul încărcat, pe cine ştie ce altceva. În plus, ştiam cu toţii că Sergiu Nicolaescu e destul de afemeiat. În cele din urmă avea s-o afle şi Gabriela”, au declarat, sub acoperirea anonimatului, cei ce au lucrat cu fostul regizor pentru Impact.

Regretatul regizor a fost prins în pat cu amanta

Relația de iubire dintre Gabriela și Sergiu s-a sfârșit brusc, înainte de 1990, fără ca regizorul să spună de ce căsnicia lui s-a încheiat. Ulterior, s-a aflat și motivul.

“Gabriela şi-a surprins soţul, în pat cu o puştoaică de 16 sau 17 ani. Gabriela nu a făcut scandal, dar i-a şuierat scurt un Adio. Şi dusă a fost. Azi, din câte ştiu trăieşte bine mersi în America, şi are şi copii!”.

Peste ani, Sergiu Nicolaescu a dezvăluit că a avut un copil din flori cu o femeie foarte frumoasă, care a dispărut brusc din viața lui.

„A fost la un moment dat o fată foarte frumoasă, Roxana o chema, proaspăt căsătorită. Mi-a făcut curte. Am trăit împreună o perioadă, evident doar ca amanţi, şi apoi a dispărut. Am căutat-o peste tot. Nimic. Am aflat ulterior că a plecat din ţară şi că a născut. Planul ei a fost să facă un copil cu mine (fără falsă modestie, atunci eram frumos) şi să îl crească cu soţul ei. I-am respectat alegerea, într-un fel m-a flatat, dar m-a şi durut. Nu l-am căutat, însă, niciodată, n-am vrut să distrug viaţa nimănui. Iar acum e prea târziu, n-aş mai putea recupera nimic”, povestea maestrul în anul 2010, cu doar trei ani înaintera morţii sale.

Câți copii și-ar fi dorit Nicolaescu

Cu gândul la copii, fostul regizor a mărturisit, de mai multe ori, că și-ar fi dorit să aibă cinci sau șase copii.