Am aflat ce face Mircea Radu acum, după plecarea de la TVR: “E prea mult” (exclusiv)

A plecat de la TVR și acum s-a retras în orașul natal al iubitei sale soții. Ce face acum Mircea Radu, după ce a renunțat la cariera din televiziune. Simpaticul și șarmantul prezentator TV s-a reprofilat, iar fanilor nu le-a venit să creadă ce face el acum.

Mircea Radu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, cu o carieră impresionantă în spate. Fosta vedetă de la TVR și Antena 1 a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să renunțe la cariera mediatică pentru a se bucura de relaxare și timp pentru el.

Mircea Radu s-a retras la casa lui din Piatra Neamț, acolo unde locuiește de mai bine de doi ani de zile. Vedeta adoră să-și petreacă timpul cu treburi ce implică grădinăritul, ale cărui taine abia acum le descoperă.

„E prea mult spus grădinar priceput, aşa cum m-aţi alintat deja. După mine, e doar un prim pas. Nu cred că va fi o carieră, dar pot să vă asigur că am de gând să încerc să fac treaba asta cât mai bine posibil. Însă, dincolo de glumă, mai trebuie să treacă destule anotimpuri până când Mircea Radu va căpăta ceva experienţă în acest domeniu.

Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit.