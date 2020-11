Altă vedetă din România, victima virusului: ”Mi-am pierdut mirosul cu nara dreaptă”

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Alexandru Militaru, au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta din online a povestit pe Instagram ce simptome au avut și cum se simt în prezent.

Carmen Grebenișan este la începutul relației cu un tânăr de 24 de ani, farmacist de profesie, pe nume Alexandru Militaru, căruia i-a acceptat în această vară cererea în căsătorie. Cei doi s-au mutat recent împreună și, tocmai când fericirea plutea prin aer, o veste mai puțin plăcută le-a făcut zâmbetele să dispară. Cunoscuta bloggeriță din Cluj și iubitul ei au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus, miercuri, 28 octombrie.

„Noi suntem pozitivi, am aflat asta miercuri. Mi-am pierdut mirosul cu nara dreaptă. Da, nara dreaptă nu mai funcționează, doar stânga, asta e ciudat! Dar îmi doresc să nu se agraveze prea mult, nu știu, eu sunt, de obicei, agitată de fel, sunt foarte pozitivă, fac mișto de orice, fac caterincă. Oricum n-am cum să schimb situația asta, nu? Vedem ce-o fi!”, a declarat Carmen pe Instagram.

Bloggerița a povestit că și-a pierdut mirosul, o ustură pielea și o doare capul foarte tare. Partenerul ei are simptome mai puternice decât aceasta, având dureri în tot corpul, povestește roșcata.

„De dimineață ne-am trezit cu niște simptome mai ciudățele, așa că mergem să ne facem testul de COVID-19. (…) Nu știm sigur dacă este asta, dar, mă rog, simptomele sunt diverse. Pe mine mă doare capul foarte tare și mă ustură pielea corpului ca și cum urmează să am temperatură. Recunosc momentul ăsta. Momentan nu am temperatură. Alex are o temperatură mai ridicată decât a mea, dar nu poate fi considerată temperatură.

Pe el îl dor toate. Nu se simte prea bine. Acum să vedem. Poate este și gândul ăsta că noul coronavirus este peste tot și s-ar putea să-l ai. Poate ni se pare. Oricum ar fi, cel mai importat este să vă faceți testul cât mai repede dacă aveți și minimum de simptome”, a continuat aceasta.