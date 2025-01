Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial: „Acum pot vorbi deschis: umilințe, șantaj emoțional și amenințări. Spunea că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie liber, controversat”

După mai bine de trei ani de când au depus actele de divorț, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au separat oficial. Artistat a anunțat, pe conturile ei de socializare, că este o femeie liberă și a descris procesul prin care a trecut înainte de a semna actele.

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a pronunțat oficial, la mai bine de trei ani de când aceștia s-au separat. Cei doi au avut mai multe înfățișări la tribunal înainte de a semna actele, dar acum sunt, oficial, separați. După încheierea procesului, artista a făcut o postare amplă pe rețelele de socializare, în care a povestit prin ce a trecut în ultimii ani.

„După 3 ani cu mai multe acțiuni în instanțe și termene foarte lungi, procesul de divorț s-a încheiat. Acum pot vorbi deschis despre acest subiect. În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezenta fetițelor. Am inițiat procesul de divorț, din nevoia că eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă variantă decât instanță judecătorească.

Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut. În anii de căsătorie, găsea mereu tot felul de motive de plecare cu prietenii: golf, kite, ski, diferite cursuri fară vreo finalitate (actorie, parfumerie, confecționat bijuterii, permis de barcă și multe altele) și orice alt pretext de plecare din țară.

Așa cum am mai spus-o și este cunoscut, de când s-au născut, de creșterea și educația fetițelor m-am ocupat eu, ajutată de părinții mei. Fiind persoană publică, ani la rând aspecte legate de comportamentul fostului meu soț erau semnalate până și de presă, dar atâta timp cât încă formam o familie, am dat mereu răspunsuri diplomate și nu am vrut să fac publice aspecte din viață mea privata. O fac acum, fiindcă mă deranjează neadevărurile spuse de el și victimizarea lui, cu scopul de a-și schimba imaginea”, și-a început artista mesajul pe Facebook.