Alina Sorescu, acuzată de Alexandru Ciucu de abuz. Designerul se apără, după acuzaţiile artistei: „Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea"
25 sept. 2025
de Ionuț Vieru

Monden
Divorțurile dintre persoane publice ajung adesea să atragă atenția publicului prin detalii care ies la iveală abia după separare. Este și cazul Alinei Sorescu și al designerului Alexandru Ciucu, a căror relație continuă să fie subiect de discuție intens, chiar și după ce drumurile lor s-au separat oficial.

Alexandru Ciucu își spune punctul de vedere

În spațiul public, fiecare parte și-a spus versiunea despre ceea ce s-a întâmplat în timpul mariajului, însă cele mai recente declarații au adus din nou tensiunea în prim-plan. Dacă artista a vorbit despre abuzuri, designerul a decis să vină cu propria explicație, contrazicând-o și prezentând o altă perspectivă asupra vieții lor de familie.

Într-o intervenție televizată, Alexandru Ciucu a respins acuzațiile lansate de fosta sa soție, Alina Sorescu, și a precizat că, în realitate, el ar fi fost cel aflat sub presiune emoțională.

„Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare”, a declarat acesta.

Designerul a povestit și cum își petrecea timpul alături de copii, deși întâmpina frecvent obstacole:

„Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”.

Detalii din viața de familie

Printre aspectele discutate de Alexandru Ciucu s-a numărat și episodul celor două frigidere din casă, despre care s-a speculat în presă. Designerul a dorit să clarifice situația:

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”.

Tot el a adăugat că, în ceea ce privește partea financiară, a fost principalul sprijin al familiei. Din punctul său de vedere, acest rol i s-a părut firesc și necesar, motiv pentru care nu a simțit nevoia să îl evidențieze până acum.

Relația cu fiicele sale

Un alt subiect care a alimentat speculațiile a fost legat de atitudinea fiicelor sale în fotografiile pe care le publică pe rețelele de socializare. S-a observat că micuțele nu zâmbesc în pozele postate alături de tatăl lor, fapt interpretat ca un semn de tensiune în relația dintre ei.

Designerul a dorit însă să lămurească această situație, afirmând că lucrurile nu sunt așa cum par:

„Nu zâmbesc în poze! Dacă mergem undeva, totul bine, râdem. Dacă e să facem o poză, s-a încheiat discuția. Și mă întreabă imediat: „O postezi?”. În alte poze zâmbesc, în pozele cu mine nu zâmbesc. Probabil să nu vadă cineva că se simt bine și la mine”.

