Alina Pușcău, la un pas de moarte. Vedeta a fost otrăvită cu mercur după ce a mâncat asta

Alina Pușcău a trecut prin clipe groaznice. Cunoscutul star internațional a avut mercur în sânge. Cum s-a petrecut totul și ce a simțit când medicii i-au spus că nu-i oferă multe șanse de supraviețuire?

Alina Pușcău a trecut prin momente greu de imaginat. Concurenta de la Ferma a ajuns la un pas de moarte, după ce mediii i-au găsit mercur în organism. Specialiștii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire acesteia. Totul se petrecea în 2013, timp în care a simțit că starea sa de sănătate se înrăutățește, astfel a dat fuga la specialiști pentru analize amănunțite. În urma acestora s-a descoperit că avea mercur în sânge. Medicii care au examinat-o nu i-au dat deloc prea multe șanse de supraviețuire, dar Alina a continuat să spere că se va face bine, așa că a început tratamentul.

Cunoscuta actriță internațională s-a decis să consume foarte mult pește pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar din această cauză șatena s-a intoxicat cu mercur. Mai mulți medici de la numeroase clinici din America i-au spus că nu va mai putea să facă niciodată copii, în timp ce alții abia îi dădeau șanse să trăiască. Cu toate că a fost explicată sursa mercurului, Alina ia în considerare și posibilitatea ca cineva să fi vrut să-i facă rău. Pentru a elimina metalele din cort, acumulate într-un an de dietă, modelul a făcut un ratament preț de șase luni al cărui cost s-a ridicat la 40.000 de dolari.

„Am văzut moartea cu ochii (…). Timp de șase luni am făcut tratament, perfuzii, pentru a elimina metalele din corp. Totul m-a costat 40.000 de dolari.Era să mor pentru că doctorii mi-au găsit mercur în sânge și nu-mi mai dădeau șanse. Mi-am găsit puterea să merg mai departe. Am fost la clinica respectivă ca să fac tratament, apoi m-am înscris la o școală de nutriție, școala nr 1 în America. Am vrut să merg acolo ca să învăț să-mi cunosc corpul ca să mă înțeleg cu el. Acolo am învățat ce vrea corpul meu, mintea, am învățat exact ce trebuie să-i dau organismului meu ca să se simtă bine. Am început să gătesc, să fac sport și a funcționat. Acum, când știu prin ce am trecut, sunt foarte atentă cu sănătatea, am grijă de mine mai mult ca niciodată”

