Alina Pușcaș și Irina Deleanu, acuzații publice în urma unui ‘scandal’ legat de un loc de parcare cu handicap. ‘Aștept să-și ceară scuze!’ / ‘Scandalurile nu sunt pe lista mea de priorități!’ EXCLUSIV

Scandal uriaș între două vedete din România. Fosta gimnastă Irina Deleanu și prezentatoarea TV Alina Pușcaș și-au aruncat cuvinte dure, din cauza unui incident apărut în urma ocupării unui loc de parcare pentru persoane cu dizabilități. Fosta sportivă i-a dat replica vedetei TV, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru playtech.ro.

Alina Pușcaș și Irina Deleanu sunt protagonistele unui scandal de zile mari în showbizul românesc. Fosta sportivă de gimnastică ritmică a fost profund deranjată de comentariile Alinei Pușcaș referitoare la faptul că Irina Deleanu și-a parcat mașina pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități.

Prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva ar fi mustrat-o pe șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică pentru că și-a staționat automobilul pe un loc de parcare rezervat celor cu handicap, Alina Pușcaș neștiind că fiica Irinei Deleanu suferă de anumite probleme de sănătate.

„Am fetita cu diabet si avem ca drepturi și acest permis de parcare, pe care l folosesc cand merg cu ea, pentru ca i se poate schimba starea, i se mai face rau cand ii creste sau scade glicemia.

Fii-mea se uita in dreapta si tocmai imi spunea pe cine a vazut. Si fix cand ne am dat jos, ne a strigat „Sa nu va dea Dumnezeu sa aveti nevoie de acel loc”. Am ramas proasta, am intrebat-o ce problema are si daca a verificat.”, a declarat gimnasta exclusiv pentru playtech.ro.