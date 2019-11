Alina Pușcaș s-a pozat cu iubitul ei în dormitor. Ipostaze intime cu cei doi. Imaginile au ajuns pe internet

Alina Pușcaș a împlinit, pe 2 noiembrie, vârsta de 34 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubitul ei, în Paris. Acesta a fotografiat-o în dormitor, dimineața, iar Alina a postat poza pe rețelele de socializare și i-a mulțumit bărbatului pentru momentele minunate petrecute în capitala Franței.

Alina Pușcaș și-a sărbătorit ziua de naștere în Paris

Prezentatoarea show-ului Te Cunosc de Undeva și-a sărbătorit ziua de naștere în Paris, alături de iubitul ei. Din fotografia postată pe Instagram reiese că vedeta este extrem de fericită. Mesajul postării este„Woke up just like that. Thank you mu hubby & Paris for this perfect and romantic birthday.”

Cei care o urmăresc pe rețeaua de socializare i-au transmis că arată minunat și i-au urat La mulți ani.

Alina Pușcaș a devenit mamă pentru a treia oară, în această vară. Prezentatoarea TV a mărturisit că viața ei s-a schimbat total după acest eveniment.

„E un haos frumos momentan. Mă pot înţelege cu ei pentru că cea mică doarme foarte mult. În vreo 3-4 luni cred că o să înceapă haosul real. Am ajutor, dar nu e suficient. Ajutor, aceeaşi doamnă bonă, ar fi bine s-o clonez. Momentan e mai simplu pentru că cei mici merg la grădiniţă de dimineaţă până la 17. Practic, suntem ok la faza asta, pe timpul zilei e doar cea mică acasă”, a declarat Alina Pușcaș.