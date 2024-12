Alina Chivulescu s-a transformat din fata bună în fata rea! Actrița dezvăluie secretele mariajului cu Dan Chișu, dar nu numai... EXCLUSIV

Alina Chivulescu, celebra actriță de teatru, film și televiziune, se întoarce pe micile ecrane pentru a o juca pe Victoria, o femeie mândră de familia și afacerea ei, în cel mai nou serial de la Antena 1, “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În exclusivitate pentru Playtech Știri, ea ne-a oferit detalii despre rolul pe care îl joacă, dar a vorbit și despre viața personală și căsnicia cu Dan Chișu.

În curând, Alina Chivulescu și numeroși alți actori o să fie văzuți într-o nouă producție marca Ruxandra Ion. Actrița ne-a mărturisit că și-a privit personajul ca o provocare, mai ales pentru că are ocazia să joace un rol negativ:

Lucrurile sunt delimitate. Spre exemplu, nu aș vrea să aud un chirurg că este obosit, că s-a certat cu nevasta sau are probleme acasă. În momentul în care ești la muncă, trebuie să fii acolo cu totul!

Am fost foarte bucuroasă atunci când ne-am adunat toți, în iunie, ca să citim primele 3 episoade. Toată lumea a zis că scenariul este foarte bine scris! Eu zic că sunt toate șansele să fie un produs bun. Sunt ca orice om, iar profesia de actor este la fel ca oricare!

„Este primul rol care începe negativ! Este un proiect de durată, acesta este, într-un fel, farmecul, dar și provocarea. Atunci, din primele episoade am văzut că este un rol negativ. M-am bucurat fantastic! Este prima oară când fac asta.

Când vine vorba despre relațiile care rezistă în timp, Alina Chivulescu consideră că este important ca doi parteneri să își dorească să rămână împreună, indiferent de provocări. Vedeta ne-a mărturisit că doar așa pot fi depășite toate barierele:

Cât despre cum arată o zi obișnuită în viața ei, Alina Chivulescu ne-a dezvăluit:

Am ajuns să zic că este un cadou minunat faptul că prind niște ore de somn. De când lucrez, plec dimineața și vin seara. Automat se întâmplă ca în orice altă familie, discutăm, vedem filme, mai ieșim când mai putem.”

Alina Chivulescu și Dan Chișu formează un cuplu din 2014 și sunt căsătoriți din 2018. Cei doi au preferat să fie discreți să să nu vorbească despre povestea lor de iubire. Actrița ne-a mărturisit de ce a ales o nuntă discretă, simplă, punctând că și-a dorit ca fiul ei, Mika, să îi fie martor, însă nu a îmbrăcat nici de data aceasta rochia de mireasă:

„Da, suntem discreți! Nu ne-am propus să fim discreți. Totuși, nu îmi place să arăt totul! Sunt un om destul de solitar prin genă, că tot vorbim de ADN astăzi. Nu a fost o strategie. Ne-am căsătorit la un moment dat.

Nu am contabilizat lucrul acesta, nici nu îmi place să aniversez, așa sunt eu! E o opțiune, e un lucru de gust. Noi ne-am căsătorit în momentul în care copilul a făcut 18 ani, am vrut ca el să fie martorul meu. Am fost 4 oameni, ceva de genul acesta. Așa a fost căsătoria, simplă, discretă.

Am știut mereu că nu o să îmbrac rochia de mireasă. Sunt la a doua căsătorie, nu m-am îmbrăcat nici prima oară, nici a doua. Totuși, am făcut-o și pe a doua, deși ziceam că nu o să o mai fac!”