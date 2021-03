Alin Oprea, gest superb pentru iubita lui, de 8 Martie. Ce cadouri i-a făcut, toată ziua

Medana, iubita lui Alin Oprea a avut parte de adevărate surprize din partea acestuia, de 8 Martie, Ziua Femeii. Artistul și-a dorit ca femeia pe care o iubește să fie răsfățată așa cum merită și să se simtă cu adevărat specială.

Astfel că Medana și-a început ziua perfect, artistul surprinzând-o cu un mic dejun special, iar surprizele au continuat pentru Medana. Femeia iubită de Alin Oprea a primit în dar și două bijuterii fine și foarte prețioase. Dar acesta nu s-a oprit aici. Pentru a-i arăta ce înseamnă pentru el, Alin Oprea a ținut să graveze pe lănțișor și pe inel mesajul ”te iubesc”.

Iar seara s-a încheiat foarte bine pentru cei doi, pentru că au sărbătorit ziua de 8 Martie într-un restaurant exclusivist din Capitală, acolo unde artistul i-a încântat pe participanți cu muzica lui. Medana a atras toate privirile asupra sa la eveniment, alegând o ținută elegantă și rafinată și radiind de fericire la brațul iubitului ei.

După ce Medana a fost surprinsă de Ziua Femeii, ea a dat și primele declarații, povestind despre surpriza din partea lui Alin Oprea, menționând că este foarte fericită de atenția de care s-a bucurat din partea lui Alin Oprea.

„Încă de dimineață m-am trezit cu o surpriză neașteptată din partea lui Alin, mi-a adus micul dejun la pat, gest pe care nu îl mai făcuse. Recunosc că m-a impresionat și sper să îl mai repete. Cadourile de 8 Martie au fost niște bijuterii drăguțe, care au avut gravate pe ele mesajul te iubesc cu majuscule. Seara am fost la un eveniment special organizat pentru Ziua Femeii, unde Alin a cântat și s-a putut bucura de atenția doamnelor, care au fost încântate de melodiile lui consacrate, iar eu am și surprins momentul într-o filmare, fiind foarte mândră de el„, a spus Medana, iubita lui Alin Oprea, pentru Spynews.

Alin Oprea și Medana formează un cuplu, după ce artistul s-a despărțit de soția sa, Larisa. El spune că Medana a fost femeia care l-a ridicat de jos, care a crezut în el și care i-a dat putere.

”Aceasta relatie a fost elementul de punte in schimbarea mea, Medana a inteles cine am fost inainte, ea nu era o fana a mea, Dupa acest tsunami nu am mai fost ca inainte, ea a gasit un om ca un maidanez caruia i-a redat pedigree-ul. M-a ridicat cand am cazut, mi-a dat speranta cand nu mai aveam. Langa mine a fost si mama mea, m-am apropiat din nou de ea, e o femeie cu multa inteligenta emotianala, si fratele meu a fost langa mine, pe care l-am tinut mai departe de mine in perioada casniciei”, a mărturisit Alin Oprea în urmă cu ceva timp.