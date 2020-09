Alin Oprea a dat declarațiile care spun totul despre noua iubită. Acum e clar ce se întâmplă

Anunţul divorţului de Larisa, după 23 de ani de căsnicie, a şocat pe toată lumea. Mai mult, de curând, Alin Oprea a povestit totul despre noua sa iubită, singura persoană care i-a fost alături în toată această perioadă grea.

După ce şi-a acuzat soţia de infidelitate, iar copiii s-au întors împotriva lui, Alin Oprea a povestit totul despre persoana care i-a fost alături în toată această perioadă.

„Mi-am asumat-o! Am o relație și mă bucur și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare! Deci eu nu am mințit că nu am o relație. Am și mă bucur! Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități? Eu le voi demonstra pe toate”, a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, de la Antena 1.