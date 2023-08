Alimentul vital pentru români care și-a redus prețul. Apar reducerile în Lidl, Kaufland și alte magazine?

Vești bune pentru români în contextul scumpirilor extreme din ultima perioadă! Un aliment vital și-a redus considerabil prețul, ceea ce s-ar putea reflecta și în prețurile de la raft ale marilor lanțuri de magazine. Iată despre ce produs important este vorba.

Alimentul vital pentru români care și-a redus prețul

Începutul de săptămână aduce vești bune la nivel mondial în privința unui aliment extrem de important. Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a scăzut luni, 22 mai, pentru a cincea sesiune consecutiv.

În acest fel, ea a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul așteptărilor unei recolte globale ridicate și al extinderii acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră, notează Reuters.

Este cel mai redus nivel din aprilie 2011

Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a scăzut în dimineața zilei de luni cu 0,4%, la 6,02 dolari per bushel, atingând cel mai redus nivel din aprilie 2021 și până acum. În același timp, cotațiile la porumb și boabe de soia au urcat cu 0,3% (la 5,56 dolari per bushel) și, respectiv, cu 0,2% (la 13,09 dolari per bushel).

Liderii G7 (grupul statelor puternic industrializate) care s-au reunit la Hiroshima, în Japonia, au cerut tuturor participanților ca acordul privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră „să continue și să implementeze complet buna desfășurare a operațiunilor, atât timp cât va fi necesar”.

Citește și: Planta cu care fermierii români dau lovitura în 2023. Subvenția aproape s-a triplat!

Acordul a fost prelungit

Săptămâna trecută aceștia au decis ca acordul să fie prelungit cu două luni, atenuând temerile privind aprovizionarea cu cereale pe plan mondial.

Totodată, Oksana Lut, adjunctul ministrului rus al Agriculturii, anunțase că Rusia are de gâdnd să recolteze în medie aproximativ 130 milioane de tone de cereale pe an și să exporte până la 55 milioane de tone.

Oficialul a explicat că țara lui Vladimir Putin a reușit să își majoreze exporturile de cereale, în ciuda faptului că unele țări au respins cerealele rusești din cauza războiului pornit în Ucraina.

Citește și: Ucraina, acuzații grave către Rusia privind exporturile cerealelor pe Marea Neagră. Cum trădează Vladimir Putin încrederea Europei