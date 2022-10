Alimentul toamnei care ajută la slăbit și previne îmbătrânirea. Puțini români mai aleg să îl consume

Era considerat ingredientul vedetă al rețetelor specifice acestei perioade, însă, cu timpul, și-a pierdut din popularitate la noi în în țară. Acesta este alimentul toamnei care nu doar ajută la slăbit, dar previne și îmbătrânirea. Cu toate că beneficiile pe care consumul acestuia le are asupra funcționării optime a organismului uman sunt numeroase, puțini români îl mai includ în meniul zilnic.

Acesta este alimentul toamnei care poate ajuta la slăbit

Printre sărbătorile și tradițiile pe care le-am împrumutat de peste Ocean se numără și Halloween-ul. La finalul lunii octombrie, tot mai mulți români cumpără dovleci, nu pentru a-i consuma, ci pentru a-i transforma în celebrele decorațiuni luminoase.

Puțini știu, însă, că are numeroase beneficii pentru sănătatea organismului uman, numărându-se printre alimentele vedetă ale toamnei. Dovleacul nu este doar gustos, are în compoziție o serie de substanțe nutritive. Este bogat în vitamina A, luteină, vitaminele B, C, E, potasiu, zinc și multe alte minerale. În plus, este și sărac în calorii, ceea ce înseamnă că poate fi consumat fără emoții de cei care vor să slăbească sau au grijă să își mențină greutatea constantă. Este compus 94% din apă, iar semințele sale sunt și ele o gustare sănătoasă, fie că sunt crude sau coapte.

Dovleacul conține cantități importante de antioxidanți – substanțe ce ajută la reducerea stresului oxidativ și despre care se spune că ar întârzia îmbătrânirea. Consumat în mod constant, ar ajuta și la întărirea sistemului imunitar, protejează vederea. Cu alte cuvinte, este un răsfăț pentru întregul organism, nu doar pentru papilele gustative.

Cum poate fi preparat

Este și un aliment versatil, putând fi preparat în mai multe moduri.

Dacă alegi să îl faci la cuptor, dovleacul trebuie curățat întâi de semințe și de coajă. Se taie în bucăți și se lasă în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius în jur de o oră. În tot acest timp, se recomandă să îl verifici din când în când cu furculița, să te asiguri că s-a înmuiat.

Dovleacul poate fi și fiert. Se taie în cuburi de dimensiuni medii și se fierbe timp de 20 sau 30 de minute.

Cu toate că nu este printre cele mai populare moduri de a-l prepara, dovleacul se poate face și la grătar. Curăță-l bine de semințe, taie-l felii de doi sau trei centimetri și pune-le pe grătar pentru câteva minute (între trei și cinci) pe fiecare parte. Feliile se ung apoi cu puțin ulei și se condimentează, după preferințe, cu sare, piper, usturoi, pătrunjel mărunțit, parmezan, fulgi de ardei iute sau, dacă îți dorești o gustare dulce, cu scorțișoară.