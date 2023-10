Alimentul pe care trebuie să-l consumi cât mai des. Este ieftin și ajută la slăbit

Care este alimentul pe care ar trebui să îl consumi cât mai des. Face minuni pentru oricine și ajută și la slăbit, pentru că are un număr redus de calorii. În plus, are și un preț accesibil și îl putem găsi chiar și în ogradă, dacă locuim la țară. Iată despre ce este vorba și ce beneficii are.

Cel mai bun aliment, care nu îngrașă

Există mai multe alimente sănătoase și cu conținut caloric scăzut, care pot face parte dintr-o dietă echilibrată și sănătoasă. Printre ele se numără și unul banal, la îndemâna oricui, mai ales a celor care locuiesc la curte.

Nici nu te-ai fi gândit că este vorba despre ouă. Ouăle sunt bogate în proteine, cunoscute pentru capacitatea lor de a oferi o senzație de sațietate mai durabilă. Mâncând ouă, vei simți senzația de foame mai puțin frecvent și, astfel, poți consuma mai puține calorii în general.

Un studiu a arătat că un mic dejun bogat în proteine, inclusiv ouă, poate reduce pofta de mâncare și poate duce la un consum mai mic de calorii pe parcursul zilei.

Proteinele din ouă necesită mai multe calorii pentru a fi digerate decât carbohidrații sau grăsimile. Prin urmare, consumul de proteine poate contribui la creșterea ratei metabolice, ceea ce înseamnă că vei arde mai multe calorii în timpul procesului de digestie.

Câte ouă poți mânca pe zi

Un ou de dimensiune medie furnizează aproximativ 68 de calorii, 5,5 grame de grăsimi, 6 grame de proteine și 0,6 grame de carbohidrați. De asemenea, un ou conține aproximativ 186 mg de colesterol.

Mulți oameni evită consumul de ouă din cauza conținutului lor de colesterol, îngrijorați de impactul acestuia asupra sănătății cardiace. Majoritatea experților susțin acum că, în general, consumul moderat de ouă nu pare să crească semnificativ riscul bolilor cardiovasculare la persoanele sănătoase.

Mulți sunt curioși să afle câte ouă poți mânca pe zi. Răspunsul la această întrebare depinde de mai mulți factori, inclusiv starea ta, nevoile nutriționale individuale și stilul de viață.

În general, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, un ou pe zi nu afectează cu nimic. Totuși, specialiștii spun să ne rezumăm la cinci ouă pe săptămână, pentru a evita complicațiile.

Este important să menționăm că modul în care ouăle sunt pregătite influențează impactul lor asupra sănătății. Ouăle fierte sau gătite fără grăsimi adăugate sunt opțiuni mai sănătoase decât ouăle prăjite în cantități mari de ulei sau preparate în combinații bogate în calorii, cum ar fi omletele cu brânză sau carne.

Ce beneficii au ouăle de prepeliță pentru organism

Deși ouăle de prepeliță sunt mai mici decât ouăle de găină, ele sunt bogate în substanțe nutritive esențiale. Sunt o sursă excelentă de proteine, esențiale pentru dezvoltarea și repararea țesuturilor, construirea musculaturii și susținerea funcțiilor imunitare. Acestea conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie.

Ouăle de prepeliță conțin mai puține grăsimi în comparație cu ouăle de găină. De altfel, conțin o varietate de vitamine esențiale, inclusiv vitamina A, vitamina D, vitamina B12 și vitamina E.

Vitaminele au roluri importante în funcțiile organismului, inclusiv în sănătatea ochilor, a pielii și a sistemului imunitar.

Ouăle de prepeliță furnizează minerale importante, cum ar fi fierul, fosforul și seleniul. Ouăle de prepeliță conțin antioxidanți, cum ar fi coenzima Q10 și flavonoide, care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi.

Unele cercetări sugerează că ouăle de prepeliță pot avea proprietăți antiinflamatorii și ar putea contribui la gestionarea unor afecțiuni, cum ar fi artrita reumatoidă.

Este important de menționat că, înainte de a introduce ouă de prepeliță în dieta ta, este recomandat să consulți un specialist în nutriție sau medicul tău.