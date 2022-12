Alimentul pe care Raluca Moianu nu îl mai consumă deloc. Ce s-a întâmplat după ce a renunțat la el

Vedetele din România fac tot felul de sacrificii pentru a arăta cât mai bine. Una dintre acestea este și Raluca Moianu, care la 53 de ani are o siluetă de invidiat. Care este alimentul pe care Raluca Moianu nu îl mai consumă deloc și ce i s-a întâmplat după ce a renunțat la el?

Raluca Moianu este cunoscută publicului larg de la emisiunea „Iartă-mă”, deși aceasta nu mai este difuzată din 2007. Însă, vedeta TV a mai moderat și alte emisiuni TV, dar și de radio, în ultima perioadă, însă s-a implicat și în alt gen de proiecte noi pentru ea.

Astfel, la 53 de ani Raluca Moianu a devenit și manechin. A ajuns în postura de fotomodel pentru că îi permite și silueta, însă pentru asta vedeta a făcut câteva compromisuri.

Unul dintre alimentele la care Raluca Moianu a renunțat este zahărul.

„Eu cred că este foarte important să ai un echilibru interior. Nu cred în rețete nu știu cum sau în diete wow. Cred în sport. În momentul în care am descoperit că dacă fac pilates, lucrul acesta mă ajută foarte mult, în momentul în care am descoperit că dacă nu mai mănânc atâta zahăr, lucrul acesta se vede imediat pe piele și în felul în care mă simt. E vorba de un anumit stil de viață. Am și eu niște riduri, adică se vede că nu mai am 20 de ani”, a declarat Raluca Moianu, conform ego.ro.