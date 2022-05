Alimentul pe care Chef Cătălin Scărlătescu nu îl mai consumă deloc. Așa a slăbit 30 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu a reușit o performanță pe care nu oricine o poate atinge. A slăbit 30 de kilograme fără să depună un efort ieșit din comun și, cel mai important, fără a recurge la intervenții chirurgicale riscante. Care este alimentul pe care Chef Cătălin Scărlătescu l-a scos din alimentație.

Celebrul jurat de la emisiunea „Chefi la Cuțite” de la Antena 1 este mândru că a reușit să ajungă de la 130 la doar 100 de kilograme. Chiar și așa, Cătălin Scărlătescu nu stă departe de cele mai gustoase preparate, însă a hotărât să renunțe doar la un singur aliment.

Astfel, cunoscutul bucătar, star de televiziune, dar și om de afaceri, a dezvăluit că a renunțat definitiv să mai mănânce pâine. De asemenea, el îi îndeamnă pe toți fanii săi să procedeze la fel ca el, însă sub înrumarea unui nutriționist.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, a declarat Cătălin Scărlătescu.