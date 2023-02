Alimentul pe care Amalia Năstase nu îl mai consumă deloc. Așa își menține silueta perfectă

Fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase arată într-o formă de zile mari, după ani în care s-a luptat din greu cu kilogramele în plus. S-a aflat care este alimentul pe care Amalia Năstase nu îl mai consumă deloc. Chiar vedeta a mărturisit totul despre programul alimentar pe care îl respectă. Cum își menține silueta mereu perfectă.

Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Năstase, arată impecabil după ce a slăbit 35 de kilograme. Multă vreme, vedeta s-a luptat cu kilogramele în plus și nu a reușit să scape de greutatea pe care și-a dorit-o. În cele din urmă, apelând la câteva schimbări privind stilul de viață, a devenit de nerecunoscut.

Actuala soție a lui Răzvan Vasilescu a reușit să pierdă o mulțime de kilograme. După o perioadă, a pus la loc câteva. Acum, însă, se menține în formă și nu mai are nicio problemă cu silueta sa. Arată perfect și pare că a reușit să sfideze trecerea anilor. La cei 47 de ani, poate să stârnească rapid invidia printre reprezentantele sexului frumos.

Amalia Năstase știe întotdeauna cum să își pună în valoare silueta suplă. Însă pentru a putea arăta mereu în formă, a făcut o schimbare importantă în dieta sa. Vedeta este de părere că pâinea albă reprezintă un adevărat dezastru mondial, potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut în cea mai recentă intervenție pentru presa românească.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a renunțat definitiv la pâinea albă. Doar cu ajutorul acestei ajustări, acum poate să mănânce liniștită dulciuri când i se face poftă. A recunoscut că nu se dă în lături de la a consuma chiar și produse fast-food. Bineînțeles, în anumite limite.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul.

Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănânc cupcakes. În decembrie, am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, a spus Amalia Năstase, într-o intervenție pentru Unica.ro.