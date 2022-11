Alimentul iubit de români care se va scumpi mult în perioada următoare. Puţini îşi vor mai permite să îl mănânce

S-a anunțat care este alimentul iubit de români care se va scumpi mult în perioada următoare. Din păcate, puţini îşi vor mai permite să îl mănânce. Despre ce aliment este vorba, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Sunt vești foarte proaste pentru români după ce s-a aflat că un aliment foarte consumat crește mult la preț.

Scumpirea va fi atât de mare încât mulți dintre români nu-și vor mai permite să îl cumpere decât foarte rar.

80% din peștele care este consumat în România provine din import, iar prețul acestuia a crescut cu 20% şi sunt șanse ca prețul să fie din nou majorat.

Pe de altă parte, țara noastră produce în fiecare an doar 20 de mii de tone de peşte, mai puțin de trei ori de cât ar fi posibil. Astfel, piața românească este inundată de pește congelat adus din Spania, Polonia şi Canada.

Scumpirea peștelui s-a făcut din cauza creşterii preţurilor la energie, dar şi a costurilor de producţie. Potrivit producătorilor, peștele s-ar putea scumpi şi mai mult în 2023, dacă nu se vor lua câteva măsuri.

Noi avem în plan să ne triplăm producția, poate chiar s-o facem de 10 ori, dar partea legislativ e destul de grea”, spune Ghiţă Mihalache, managerul unui magazin de peşte din Tulcea.

O altă problemă mare este și cea a cormoranilor, păsările cărora ministrul Petre Daea le-a declarat din nou război.

Înaripatele consumă foarte mult pește, care, de fapt, ar trebui să ajungă în farfuriile românilor.

„Sper să se valideze în Parlamentul României acea iniţiativă în aşa fel încât să reducem populațiile de cormorani, pentru a putea satisface consumul în România.

Am citit un e-mail al unei persoane pe care o respect şi care mă întreba de ce sunt aşa înverșunat împotriva cormoranilor că nu mi-a luat peștele din frigider, nu mi l-a luat înainte de a-l introduce în frigider am spus eu, că am frigiderul gol”, a spus Petre Daea, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.