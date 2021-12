Alimentul de bază care s-a scumpit începând cu 4 decembrie. Pe ce vor da românii mai mulți bani acum

La început de decembrie, cumpărătorii ar putea descoperi că vor plăti mai mult pentru câteva alimente de bază pentru gospodărie atunci când se vor îndrepta spre supermarketurile locale. Șefii din industria de panificație au avertizat că prețurile la o pâine și la alte produse de panificație vor crește cu 20% din cauza creșterilor mari înregistrate la prețul grâului.

Ca urmare a unei crize generalizate și a cererii globale în creștere a făcut ca prețul grâului de panificație să crească cu 26,7% în ultimul an, în timp ce alte costuri continuă să crească, inclusiv combustibilul pentru transport și gazul folosit în cuptoarele de copt pâine.

Experții au declarat că o parte din costurile în creștere vor fi absorbite de comercianții cu amănuntul, dar prețurile mai mari de pe rafturile supermarketurilor sunt inevitabile. Pâinea nu este singurul produs care va deveni mai scump, deoarece și pastele au înregistrat o creștere a prețurilor în ultimele săptămâni, iar prețurile globale ale alimentelor se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Alte alimente vor fi, de asemenea, afectate. Grâul folosit pentru hrana animalelor a crescut și el, deși nu la fel de mult, fiind în prezent cu aproximativ 16,2% mai mult decât în urmă cu un an, spun cei de la The Mirror. Vestea creșterilor la prețul grâului vine după ce cumpărătorii au fost avertizați anterior cu privire la creșterile de prețuri pe termen lung la unele produse alimentare și de uz curent, din cauza schimbărilor din lanțul de aprovizionare. Creșterea prețurilor la alimente a fost influențată de creșterea costurilor combustibililor, de lipsa actuală de șoferi de camion și de cererile de salarii mai mari pentru a ajuta la procesul de recrutare.

Pe fondul celor relatate anterior, era de așteptat ca prețul pâinii să crească. Așa se face că de sâmbătă majoritatea producătorilor de pâine au majorat prețul de vânzare la poarta fabricii, efectul fiind o majorare la vânzarea în magazine, de la 1.30 lei la 1.50 lei. Experții spun că aceasta este o primă majorare, urmând ca la începutul anului viitor prețul de vânzare cu amănuntul la majoritatea produselor de panificație să crească din nou.

Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, anunța încă de la jumătatea lunii noiembrie modificări ale prețurilor, ținând cont de ce se întâmplă pe piața mondială de grâu, acolo unde prețul grâului de vânzare a crescut cu aproape 50%. Oficialii ROMPAN declară că acest segment al industriei este unul din cele mai afectate în acastă perioadă, iar costurile mari au determinat și noile scumpiri.

„Noi suntem foarte loviţi faţă de celelalte industrii. Dacă toată lumea are scumpire la energie, toată lumea are scumpire la gaze, la combustibili, la materia prima nu are nimeni scumpirea pe care o avem noi. Noi avem un preţ dublu faţă de cea fost în iulie la recoltare.

Acum luăm grâul cu 1.450 lei/tona faţă de 850 de lei anul trecut. Toată lumea spune că avem o producţie bună de grâu anul acesta, dar grâul este un produs tranzacţionat la bursă pe piaţa mondială şi toată lumea lucrează după preţul pe bursă.”, spun reprezentanții ROMPAN.