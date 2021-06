Ținând cont că alimentele au început să se scumpească în ultima perioadă, un alt produs extrem de căutat în România va avea un alt preț! Milioane de români probabil nu își doreau să audă această veste, dar cererea este foarte mare, în timp ce producția este deficitară.

Președintele secției de Zootehnie a Academiei de Științe Agricole și Silvice, Ilie Van, a dezvăluit într-o dezbatere că produsele făcute din carne de porc vor crește la preț cu aproximativ 25% în următorii ani. În timp ce China are o cerere foarte mare pentru carnea de porc, situația nu stă așa de bine în România.

În același timp, președintele ASAS a transmis un semnal de alarmă cu privire la consumul produselor din carne de porc. Acesta a susținut că în 2020, față de alți ani, a scăzut importul într-un mod devastator. Ilie Van a adăugat că dacă românii o vor continua în acest ritm s-ar putea să nu mai existe carne de porc în următorii ani.

„În 2018 importam 332.000 de tone de carne de porc. În 2020 am importat doar 280.000 de tone de carne de porc, deci am scăzut importul cu 50.000 de tone. Dar am scăzut şi consumul, de la 732.000 de tone la 675.000, fix cu ce n-am importat. Deci, 50.000 de tone n-am importat şi cu 50.000 de tone. Cauza principală a fost creşterea cu 25% a preţului la import. (…) S-a sesizat cineva că România a consumat cu 50.000 de tone mai puţin în 2020 faţă de 2018? Nimeni. Dacă vom continua în acest ritm, probabil că nu vom mai avea deloc carne de porc.”, a mai spus Ilie Van.