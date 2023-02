Alimentele pe care Larisa Udilă nu le mai consumă după ce a slăbit. Așa se menține în formă

În ultimii ani, influencerița s-a confruntat cu numeroase comentarii răutăcioase, din cauza kilogramelor pe care le-a acumulat în perioada sarcinii. Timpul a trecut, iar modelul a revenit la silueta de înainte de a rămâne însărcinată. Mulți s-au întrebat care a fost secretul transformării. Iată care sunt alimentele pe care Larisa Udilă nu le mai consumă după ce a slăbit.

Sigur ai auzit și tu de Larisa Udilă! Numele brunetei a devenit cunoscut, prima dată, în anul 2017, când a participat la concursul național „Miss Universe România” și s-a clasat pe locul al doilea. Mai târziu, a cochetat cu televiziunea, iar expunerea sa pe micile ecrane, în calitate de reporter pentru emisiunea „Teo Show”, i-a adus admiratori.

Larisa Udilă avea să guste din celebritate când a decis să participe la show-ul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. A cunoscut și critici, și încurajări. Una dintre cele mai dificile perioade din viața sa a fost perioada sarcinii. Modelul s-a confruntat cu multe comentarii răutăcioase, din cauza celor 30 de kilograme pe care le-a acumulat în plus.

După ce a născut, Larisa Udilă a reușit să scape de greutatea acumulată. Mai mult decât atât, vedeta a reușit să se mențină în formă constantă de atunci. A avut parte întotdeauna de sprijinul partenerului său de viață. Într-o intervenție recentă, bruneta a împărtășit cu fanii săi câteva detalii despre stilul ei de viață.

Larisa Udilă obișnuiește să își țină urmăritorii la curent cu noutățile din viața sa. Pentru că utilizatorii din mediul online au fost curioși să afle câte kg are în prezent influencerița, aceasta le-a mărturisit că a ajuns la 58. În aceeași intervenție, a vorbit și despre alimentele pe care a decis să nu le mai consume. Iată motivul pentru care a luat această hotărâre!

Larisa Udilă nu numai că a slăbit, dar a făcut și schimbări importante în programul său alimentar. Influencerița le-a spus fanilor că a ajuns la concluzia că alimentele nesănătoase nu îi fac deloc bine, astfel încât le-a eliminat din dieta sa zilnică. Bruneta nu mai consumă aproape deloc zahăr și evită și produsele fast-food.

„Știți că nu îmi place să mă laud. Am ajuns la 58 de kilograme și sunt cea mai fericită. Deci, să fiu sinceră cu voi, vorbesc ca și cum aș vorbi cu o persoană extrem de apropiată mie… Cel mai important lucru nu este că eu am slăbit, ci că am conștientizat că îmi face foarte mult rău mâncarea nesănătoasă.

Este pentru prima dată când eu și soțul meu conștientizăm asta. Poate că până acum mai țineam diete și după ne aruncam în mâncare. Acum și dacă gust ceva și e puțin nesătos… De exemplu, astăzi am gustat puțin ananas, dar avea puțină înghețată deasupra și parcă deja nu mă simțeam bine cu zahărul acela.