Alimentele pe care Chuck Norris le mănâncă pentru a fi în formă. Arată incredibil la 84 de ani

Chuck Norris este unul dintre cei mai iubiți actori din lume, care se bucură de un succes formidabil. A împlinit 84 de ani, dar se menține într-o formă foarte bună și sfidează cu succes vârsta. Arată incredibil, dar are pe listă câteva alimente, care îl ajută să aibă un stil de viață sănătos.

Totul despre dieta lui Chuck Norris

Chuck Norris a ajuns la venerabila vârstă de 84 de ani. Marele actor, renumite pentru rolurile pe care le-a avut, de-a lungul carierei sale, în producții celebre a publicat o imagine cu această ocazie, în care a mărturisit că se simte tânăr și le-a mulțumit tuturor pentru urările trimise.

„Știți, astăzi am 84 de ani, dar simt că am 48 de ani. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a spus Chuck Norris.

Actorul reușește cu brio să ascundă vârsta pe care o are, dar se pare că are și un secret la care apelează pentru a se menține într-o formă atât de bună. Chuck Norris are un stil de viață foarte activ și echilibrat și nu face abuzuri niciodată, deși este ocupat și mereu are ceva de făcut.

Celebritatea merge la sală regulat, de patru ori pe săptămână și nu ratează nicio sesiune. Acolo, are un program strict care cuprinde exerciții cu greutăți, bicicleta eliptică, precum și cardio, antrenamente pentru abdomen. Mai mult, este mare fan și al sesiunilor de arte marțiale.

Ritualul nu se încheie aici. După fiecare antrenament petrecut la fitness, Chuck merge și la piscină. Acesta încearcă să facă tot mai multe pentru organismul lui și le recomandă tuturor să aibă un stil de viață activ și să facă mișcare măcar 30 de minute pe zi, dacă timpul nu le permite să petreacă mai mult timp la sală.

Ce regim alimentar are actorul

Chuck Norris este foarte atent și când vine vorba despre alimentație. Chuck consumă o cantitate mare de alimente integrale și organice. El afirmă că, deși acestea sunt mai scumpe, trebuie luate în considerare ca o investiție pe termen lung, pe viață, din care ai numai de câștigat.

La douăzeci de ani, vedeta a mâncat orice îi plăcea, inclusiv burgeri, clătite și friptură, dar după treizeci de ani, a schimbat complet dieta sa. Acesta a început să renunțe la alimente care îl fac acum să se simtă epuizat și să adopte un stil de viață echilibrat, care l-a schimbat complet.

Și-a regândit dieta când a văzut că metabolismul lui nu mai face față și totul s-a transformat așa cum voia. Fiecare masă este acum gândită în detaliu și cuprinde alimente la care niciodată nu renunță, pentru că îi aduc o stare de bine și îl ajută să se mențină.

Chuck Norris nu sare niciodată peste micul dejun, pe care îl consideră cea mai importantă masă a zilei. Dimineața, actorul consumă cereale integrale bogate în proteine, dar optează și pentru albușuri cu roșii și ceapă cu pâine integrală.

Acesta le-a transmis fanilor că o combinație interesantă sunt fulgii de ovăz cu stafide și banane ocazional sau chiar băutură proteică făcută din suc de afine, portocale, banane, nectarine sau piersici, amestecat cu gheață și pudră de proteine. Preferatul său este, însă, sendvișul cu unt de arahide și banane.

Recomandările lui Chuck Norris pentru fani

La prânz, de cele mai multe ori, Chuck mănâncă pește cu legume sau curcan. Când este pe grabă, optează și pentru un sendviș cu avocado, cereale integrale și carne de curcan. De altfel, a scos complet din alimentația lui uleiurile procesate și grăsimile animale, care nu îi făceau altceva decât să acumuleze în greutate.

Cât despre cină, nu o servește mai târziu de ora 18:00 și asta este lege pentru el. De altfel, nu consumă carbohidrații seara și așa ajunge să mențină aceeași greutate, să doarmă mult mai bine și se simte plin de energie a doua zi. Chuck Norris crede că să mănânci după ora 22 te face să te trezești mai obosit a doua zi și nu îți permite să te odihnești cum trebuie.

Are și câteva preparate preferate pentru această masă. De cele mai multe ori, îi place să consume legume verzi cu piept de pui copt, fără piele, precum și somon crescut în aer liber, pe care îi asezonează cu cartofi roșii la cuptor sau cu orez brun.

Actorul le recomandă fanilor săi să renunțe, pe cât posibil, la zahăr. Consideră că cel mai bun înlocuitor al zahărului este ștevia, care are o mulțime de beneficii pentru organism.

De asemenea, consideră că apa este absolut necesară. Chuck Norris spune că trebuie să ai o sticlă cu apă cu tine, oriunde ai merge, pentru a te hidrata în orice moment al zilei.

Cât despre gustări, consideră că acestea trebuie să fie și ele foarte sănătoase. Recomandă să apelăm la fructe și legume proaspete ori de câte ori simțim nevoia să ronțăim între mese. Și, în final, mișcarea rămâne soluția tuturor problemelor legate de greutate și cheia unui stil de viață sănătos.