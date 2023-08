Alimentele la care Damian Drăghici a renunțat și a slăbit 70 de kilograme. Românii le adoră

Artistul arată mai bine ca niciodată, trecând printr-o transformare fizică impresionantă. Pentru a obține aceste rezultate, a fost nevoit să își schimbe complet dieta de zi cu zi. Află, din rândurile de mai jos, care sunt alimentele la care Damian Drăghici a renunțat și a slăbit 70 de kilograme.

Damian Drăghici este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați muzicieni din showbz-ul românesc. Artistul a uimit în ultima perioadă nu doar prin creațiile sale artistice, dar și prin transformarea fizică spectaculoasă prin care a trecut.

Drăghici și-a deschis sufletul și a vorbit fără ezitări despre problemele cu greutatea pe care le-a avut în trecut. Când a decis să ia măsuri și să își schimbe obiceiurile alimentare, a reușit să slăbească mai bine de 70 de kilograme.

Avea 163 de kilograme, însă, cu timpul, respectând câteva reguli, a ajuns la 90. Pentru a obține aceste rezultate, a renunțat complet la anumite alimente. Mai exact, la cele care conțin zahăr, gluten, carnohidrați și lactate.

”Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde…pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult.

În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur. Combinația celor 3 e cea mai gravă. Zahărul, glutenul și lactatele. (…) Înainte de slăbit e mai important felul în care te simți decât slăbitul. De obicei, zahărul nu face altceva decât să îți pună o perdea pe ochi. Cade asupra capului un nor gri. (…)”, a declarat Damian Drăghici în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV.