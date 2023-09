Alimentele la care Cătălin Crișan a renunțat și a slăbit 30 de kilograme în două luni. Cum arată acum, zici că e alt om

Îndrăgitul cântăreț a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă. Pentru că ajunsese să cântărească peste o sută de kilograme, a apelat la ajutorul unui nutriționist pentru a putea da jos greutatea în exces. Află, din rândurile de mai jos, care sunt alimentele la care Cătălin Crișan a renunțat și a slăbit 30 de kilograme în două luni.

Artistul a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă

Cătălin Crișan este, fără doar și poate, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară. Are o carieră de admirat, ce se întinde pe mai multe de decenii, cucerind publicul din România cu piesele sale și interpretarea emoționantă.

De-a lungul timpului, artistul s-a confruntat cu unele probleme cu greutatea, ajungând să cântărească peste o sută de kilograme.

În condițiile în care era nevoie să dea jos câteva zeci de kilograme, Cătălin Crișan a decis, cu mai mulți ani în urmă, să apeleze la ajutorul unui nutriționist. Astfel, urmând o dietă strictă și schimbându-și complet stilul de alimentație, a reușit să obțină rezultatele dorite, într-un timp foarte scurt.

Astfel, timp de 66 de zile, a respectat o dietă în care se recomandă cinci mese pe zi, la interval de trei ore, prevenindu-se astfel apariția senzației de foamne.

Alimentele la care Cătălin Crișan a renunțat și a slăbit 30 de kilograme în două luni

Alimentele la care Cătălin Crișan a renunțat și a slăbit 30 de kilograme în două luni sunt: dulciurile, mierea, alcoolul, băuturile carbogazoase dulci, uleiul, zahărul, stafidele, curmalele, smochinele, mango, avocado, strugurii, perele, prunele, fructele uscate, nucile, alunele, fisticul, semintele, ceapa, usturoiul și hreanul.

Artistului i s-au făcut și alte două recomandări, reguli de la care nu s-a abătut în acea perioadă de 66 de zile: a consumat, zi de zi, nu mai puțin de trei litri de apă și nu a mâncat niciodată mai târziu de ora 19:30.

Te-ar putea interesa și: Afacerea cu care fosta soţie a lui Cătălin Crişan a dat lovitura. Lucia Bubulac, în topul femeilor de succes din România

Dieta cu care a slăbit Cătălin Crișan

Dieta cu care a slăbit Cătălin Crișan este structurată în șase etape.

Etapa 1 are 14 zile:

carne (preparată fără ulei, fie fiartă, la cuptor, la grătar sau frigărui)

mezeluri

un ou pe zi

100 g pe zi de brânzeturi fermentate (telemea, brânză topită sau cașcaval)

condimente și alte mirodenii aromatice din plante (lămâie, sare, piper, boia, cimbru, pătrunjel, mărar, muștar consumat într-o cantitate moderată, fără zahăr)

îndulcitori artificiali (zaharină, ciclamat sau aspartam)

Etapa 2 are 9 zile. În primele trei zile se consumă:

500 g de fructe pe zi (doar crude, coapte sau compot)

legume și zarzavaturi (gătite fără ulei, sub formă crudă, în supe (cu lămâie, fără ulei și fără borș), ciorbe (cu lămâie sau iaurt), ghiveci la cuptor etc.)

400 g pe zi de lactate proaspete (lapte, lapte bătut, iaurt, sana, caș, chefir, brânză de vaci, brânză de casă, Ricotta sau Mozzarella)

Etapa 3 are 12 zile. În primele trei zile se consumă:

două ouă sau un ou pe zi

100 g sau 200 g de brânzeturi nefermentate

două mese pe zi de legume verzi (castraveți, urzici, spanac, varză albă, conopidă, broccoli, dovlecei, vinete, andive, gulii, ceapă verde, fasole verde, usturoi verde sau ciuperci)

Te-ar putea interesa și: Fiica lui Cătălin Crișan, transformare spectaculoasă. Daria a crescut cu mama ei, după divorțul părinților FOTO

În următoarele trei zile ale fiecărei etape, se mânâncă doar carne, mezeluri și ouă, in alte trei zile. : 500 g pe zi de fructe (doar crude, coapte sau compot), legume și zarzavaturi (gătite fără ulei, sub formă crudă, în supe (cu lămâie, fără ulei și fără borș), ciorbe (cu lămâie sau iaurt), ghiveci la cuptor etc. și 500 g pe zi de lactate. În restul de zile rămase – carne, mezeluri și un ou.

Etapa 4 are 13 zile. – aceasta presupune, în primele șase zile: 500 g pe zi de fructe, legume și 500 g pe zi de lactate;

în următoarele trei zile: carne slabă sau mezeluri slabe, la o singură masă pe zi se consumă o lăptucă, ardei verde și varză albă;

în următoarele două zile: fructe și legume; în următoarea zi: 500 grame pe zi de lactate;

în următoarele două zile: fructe și legume; în următoarele trei zile: carne slabă și mezeluri slabe.

Etapa 5 durează 8 zile și constă în:

primele două zile – fructe și legume.

în următoarea zi: lactate proaspete;

în următoarele două zile: fructe și legume,

restul zilelor: carne slabă, mezeluri și un ou pe zi.

Etapa 6 durează 10 zile și cuprinde:

primele două zile trebuie să mănânci 500 g pe zi de fructe, legume și 400 g pe zi de lactate;

în următoarele opt zile (consumi alternativ): o zi fructe, legume și salate, o zi carne slabă plus o salată la o masă.

Înainte de a încerca orice dietă, trebuie consultat un medic.