Alimentele de post ieftine. Ce pot consuma românii în această perioadă fără să scoată mulţi bani din buzunar

Am nevoie de zahăr, faină albă? Nu, nu ar trebui să mai dau banii pe ele, la fel ne putem gândi și la produsele semipreparate, gata preparate, unde ai niște ingrediente pe care le-ai putea cumpăra la un preț mult mai mic și așa faci o economie mult mai mare.”, a declarat Cristian Mărgărit, în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

„Mulți oameni se plâng, într-adevăr, când le faci niște recomandări alimentare și spun că sunt diete pentru milionari. Din contră, hai să ne gândim că undeva din jumătate de mâncare se aruncă, deci primul pas ar fi să ne uităm mai bine la cât mâncăm, pentru a controla mai bine costul unei diete. Apoi, la fel de importante sunt și caloriile goale, cât din ce cumpăr sunt nutrienți de care am nevoie?

Înainte de a merge la cumpărături, este musai să vă faceți o listă cu produsele de care aveți nevoie. În acest fel, veți cheltui mai puțini bani. Medicul nutriționist susține că cele mai ieftine alimente sunt cele locale.

„Îți trebuie neapărat o listă de cumpărături și să nu te duci la cumpărături flămând, pentru că poți să mănânci foarte mult. Cele mai ieftine alimente sunt cele locale și care sunt de sezon, nu trebuie să cumpăr fructe exotice sau ceva scump, ci mă pot baza pe mere. La fel e și cu nucile, le putem cumpăra din timp și le păstrăm în coajă. Avem vitamine, antioxidanți, vitamina C, ideal ar fi fost și un pește oceanic, dar el cu cât e mai mic, cu atât e mai bun. Macroul are cel mai bun raport calitate-preț, are cea mai mare cantitate de omega 3, îl luăm și congelat, nu e problemă.”, a mai adăugat acesta.