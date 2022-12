Alimentele care trebuie consumate iarna, așa vei fi mai sănătos. Recomandările unui nutriționist român

Specialiștii vin cu câteva recomandări pentru români pentru sezonul în care ne aflăm. Majoritatea oamenilor și-au schimbat acum obiceiurile și regimul alimentar, lucru care poate să vină și cu riscuri. Corpul are nevoie de anumite alimente în sezonul rece pentru a putea să facă față temperaturilor. Un nutriționist a adus în prim-plan o listă cu produsele care trebuie să se afle în mesele tale de zi cu zi. Iată ce este nevoie să consumi!

Ce alimente trebuie să consumi iarna: cum să rămâi sănătos în sezonul rece?

Sezonul rece vine cu o serie de provocări pentru sistemul imunitar. Cei mai mulți oameni își schimbă în această perioadă obiceiurile și regimul alimentar, iar din acest motiv trebuie să fie foarte atenți la ceea ce consumă în fiecare zi. Specialiștii recomandă o mai mare atenție în privința meselor pentru ca organismul să primească resursele de care are nevoie pentru a putea face față provocărilor.

,,Sezonul rece pune un stres suplimentar asupra organismului. Nu doar frigul, ci și lipsa soarelui, variațiile de umiditate din casă (aer prea uscat), aerisirea precară, trecerea de la sezonul cald la cel rece. Este nevoie să furnizăm toate vitaminele și mineralele necesare cu alimente care să ofere energie, să stimuleze circulația, să ajute imunitatea și să ne încălzească”, recomandă nutriţionistul Cristian Mărgărit care oferă o listă de alimente pe care să le consumi iarna ca să fii sănătos.

Ce trebuie să mănânci?

Pește: reduce inflamația și oferă protecție antioxidantă. Oamenii au nevoie în sezonul rece mai ales de surse de omega 3, vitamina D sau vitamina A. De asemenea, aportul de seleniu, zinc și fier ajută foarte mult organismul.

Ciuperci: acestea ajută imunitatea și au vitamine din grupul B, proteine și minerale. Este recomandat să le incluzi în meniul tău măcar la masa de prânz. Poți să prepari ciulama de ciuperci, supă cremă de ciuperci, pizza sau diverse tarte cu ciuperci, legume și brânzeturi.

Ovăz: budincile de ovăz sunt ușor de făcut și de cele mai multe ori sunt consumate la micul dejun sau la gustare. Poți să adaugi în interior: iaurt, nuci, semințe și fructe (uscate).

Citrice: sunt fructe bogate în vitamina C, specifice sezonului rece la noi în țară. Iarna este perioada fructelor exotice pe care majoritatea oamenilor le mănâncă în stare crudă, în sucuri sau diverse prăjituri. Lămâia este cea care trebuie să se afle pe primul loc pentru că are un nivel mare de vitamina C care este de ajutor pe timpul iernii.