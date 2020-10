Alimentele care țin depresia la distanță și te satură. Asta ar trebui să mănânce toți românii, zilnic

Alimentația te poate ajuta și în perioade în care starea ta de spirit este extrem de scăzută. Ce ar trebui să mănânci zilnic pentru a ține departe depresia? Poți să introduci foarte simplu alimentele în meniul tău de zi cu zi.

Alimente care îți îmbunătățesc considerabil starea de spirit

O alimentație corectă, hidratarea corespunzătoare și minutele alocate zilnic sportului stau la baza unei vieți sănătoase. Trupul și mintea trebuie să fie într-o totală armonie, iar pentru asta trebuie să știi că atunci când ai perioade în care starea ta de spirit nu e prea bună, poți regla totul din alimentație. Când simți că ești obosită, îngrijorată, dar nu ai neapărat motive serioase pentru asta, poți să ajungă să te bucuri la loc de lucrurile bune cu ajutorul unor alimente care sunt pe lângă bune antidepresive și foarte hrănitoare și gustoase. Beneficiile pe care le aduc corpului sunt incontestabile și le poți introduce în meniul tău, în mesele zilnice și în gustările dintre ele.

Nucile stimulează serotonina, sunt foarte eficiente și sunt bogateî n triptofan, aminoacid de care corpul are nevoie pentru a stimula eliberarea de serotonină. Un studiu a arătat că oamenii care consumă des nuci și alune au un nivel mai crescut de serotonină.

Ciocolata neagră și cacaua diminuează stresul. Dacă vrei să scapi de stres rapid, consumă câteva bucățele de ciocolată sau mănâncă ceva dulce care să aibă în compoziție multă cacao.

Iaurtul are proprietăți antiradicali liberi, antioxidanți benefici pentru îndepărtarea acestora care sunt asociați stresului.

Fisticul aduce buna dispoziție. Are un gust foarte bun, ajută organismul să combată hormonii stresului și îl poți consuma în extrem de multe combinații. Un pumn de fistic este mereu o alegere bună pentru o gustare delicioasă, hrănitoare, dar și cu efect antistres.

Produse pe care să le eviți

Cafea

Băuturi cu cofeină

Ceaiuri

Îndulcitori

Semințe de dovleac prăjite/sărate

Ce spune un nutriționist?



Gianluca Mech, nutriționist (Sursa: kfetele.ro “Legătura dintre regimul alimentar și diferite afecțiuni este din ce în ce mai strânsă, iar depresia nu face excepție. O dietă echilibrată ne furnizează toți nutrienții necesari pentru buna funcționare a organismului, dar nu mulți oameni știu să își construiască alimentația care să le ofere nutrienții necesari pentru a combate chiar și stările de depresie. Respectarea regulilor unei diete echilibrate poate contribui la îmbunătățirea simptomelor depresive, deoarece aceste reguli au scopul de a oferi organismului mai multă energie și nutrienți specifici pentru buna funcționare a creierului, de a ne hrăni cu alimente care stabilizează nivelul zahărului din sânge și care stimulează neurotransmițătorii creierului, precum serotonina. Este important ca alimentația unui om să conțină un aport corect de săruri minerale și vitamine”(Sursa:

Alte surse de triptofan