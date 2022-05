Alimentele care te scapă de oboseală. Vei fi mereu energic dacă le consumi

De cele mai multe ori, atunci când simțim că nu avem energie apelăm la o cafea. Aceasta ne va da energie, însă cel mai important lucru în aceste cazuri este nutriția. Există anumite alimente care te vor scăpa de oboseală odată ce le-ai consumat.

Alimente care te scapă de senzația de oboseală

Unul dintre alimentele care te va scăpa de senzația de oboseală este iaurtul. Chiar dacă te gândești că este un desert sau doar o gustare, iaurtul este foarte bogat în proteine, esențiale organismului uman pentru o bună funcționare.

Datorită texturii pe care iaurtul o are, organismul îl procesează mult mai repede decât pe un aliment solid. Acest lucru îl transformă într-un sursă de energie excelentă. Desigur, efectul nu este unul instantaneu, însă este unul de durată, datorită proteinelor care rămân în organism mai mult decât carbohidrații.

Mai mult de atât, iaurtul conține și probiotice. Acestea sunt benefice și contribuie la sănătatea intestinelor. Iaurtul poate fi consumat oricând. Este o gustare excelentă după amiază sau un desert la fel de bun.

De asemenea, iaurtul poate fi folosit ca și dressing pentru salată. Specialiștii recomandă consumul de iaurt mai ales dimineața și de cel puțin trei ori pe săptămână, pentru o digestie cât mai bună.

Spanacul, sursă excelentă de energie

Spanacul reprezintă o sursă bogată de nutrienți care ajută la buna funcționare a organismului. Acesta este bogat în fier, magneziu, potasiu și vitamina B. Fierul este foarte important și asigură energie organismului prin oxigenul care ajunge la celule si le asigura o funcționare optimă.

Dacă celulele nu au suficient oxigen, ele vor funcționa mult mai greu sau chiar deloc în unele cazuri. Mai mult de atât, carența de fier poate avea ca urmare oboseala fizică sau mentală și poate duce chiar la la anemie.

Câteva din simptomele anemiei sunt: oboseala, lipsa energiei, slăbiciunea, problemele de concentrare, apatia, insomniile și lipsa apetitului. Spanacul conțin mult fier, de care organismul are nevoie, dar este și foarte slab în calorii.

Pe lângă cele menționate deja, spanacul mai conține și vitamina C, care are un rol important în absorbția de fier. Spanacul poate fi consumat la fiecare masă, în fiecare zi. Are un gust bun, însă nu foarte pronunțat, ceea ce înseamnă că poate fi adăugate aproape în orice și oricând.