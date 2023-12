Alimentele care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Puţini români ştiu de această tradiţie

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători de peste an și este așteptată cu nerăbdare de oricine. În această perioadă, românii se pregătesc pentru mesele în familie. În plus, există diverse tradiții legate de masa de Crăciun, respectate cu sfințenie de către gospodine. Ce alimente nu trebuie să lipsească sub nicio formă?

Ce alimente trebuie să aibă românii pe masa de Crăciun

Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar gospodinele pregătesc toate preparatele tradiționale ce sunt adorate de membrii familiei. Însă pe lângă sarmalele delicioase, friptura de porc la cuptor sau cozonacii pufoși, mai trebuie adăugate și alte alimente pe masa de Crăciun, pentru a atrage prosperitatea, norocul și sănătatea.

Dacă nu știați, mămăliga se numără printre alimentele care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Se spune că acest preparat tradițional românesc aduce noroc în casele celor care au îl mănâncă pe 25 decembrie. Mai mult de atât, culoarea galbenă simbolizează aurul.

Nici carnea de porc nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun, aceasta reprezentând progresul pe care îl vom face pe parcursul anului, ținând cont că porcul nu merge niciodată cu spatele.

De ce e bine să consumăm fasole și mazăre pe 25 decembrie

Pentru cei care nu consumă carne de porc sau alte preparate, salatele sunt o opțiune pentru masa de Crăciun. Aceasta sunt indispensabile, mai ales că sunt extrem de delicioase și gustoase.

Fasolea și mazărea sunt alte alimente pe care trebuie să le avem neapărat pe masa de Crăciun. Se spune că ele reprezintă norocul și prosperitatea.

Și rodiile sunt fructele care nu trebuie să lipsească de pe masă în această zi sfântă. Ele sunt considerate un semn al abundenței, iar culoarea lor amintește de Crăciun.

Tradiții de Crăciun

Înainte de ajunul Crăciunului, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, în unele zone ale țării se face masa de ajun, pentru sufletele morților. Se consumă doar alimente de post și este invitat și preotul ca să le guste și să le binecuvânteze.

Tot în această perioadă încep și colindele de Crăciun, care anunță Nașterea Domnului. Tradiția spune că Dumnezeu a lăsat colindele pe pământ special ca să ne mai scape de păcate. Se crede că atunci când acestea nu se vor mai auzi, vor ieși diavolii pe pământ.

Tradiția mai spune că în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, nu se dă gunoiul afară din casă și nu se împrumută lucruri. De asemenea, fetele nemăritate își pot vedea ursiții atunci, dacă pun noaptea la fereastră bucăți mici din toate preparatele pregătite pentru Crăciun. Iată ce alte obiceiuri mai respectă românii de Crăciun:

Nu se bea rachiu, considerându-se băutura diavolului.

Nu se dă de împrumut și se ia înapoi ce s-a împrumutat.

Nu se aruncă gunoiul; Se spune că nu e bine să te bați, nici măcar în glumă, că te umpli de bube în timpul anului.

Copiii pornesc cu colindul: „Bună dimineața la Moș Ajun, ne dați ori nu ne dați”.

În unele zone, copiilor li se dă să mănânce bostan, ca să fie grași tot anul.

În noaptea dinspre Crăciun se spune că apa se preface în vin și animalele vorbesc.

Cei care cresc albine nu trebuie să dea nimic din casă în ziua de Ajun, pentru ca albinelor să le meargă bine și să nu le piardă la roit.

La țară, în ziua de Ajun se coace cozonacul.

