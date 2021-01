Alimentele care îţi pot menţine temperatura corpului. Românii greșesc grav când le evită

Pe măsură ce temperatura de afară continuă să scadă, avem tendința de a ne îmbrăca mai gros, pentru a ne proteja. Dar ceea ce mănânci ar putea ajuta de fapt prin reglarea temperaturii corporale interne. Și nu, nu este vorba doar de supă, sau ceai fierbinte. Aceste alimente termice sunt surprinzătoare, dar sunt susținute de date științifice pentru a vă convinge.

Alimente termice recomandate pentru menținerea temperaturii corpului

Am analizat datele științifice și am vorbit cu dieteticieni și nutriționiști despre alimente termice care ne pot menţine temperatura corpului. Am aflat care ar fi aceste alimente termice dar și modalitățile sănătoase și delicioase de le mânca.

Mâncarea pe care o consumi îți afectează corpul. Când scade temperatura și se instalează vremea rece, corpul are nevoie de alimente termice. Aceste alimente termice ne pot ajuta să ne ridicăm temperatura și să ne facă să ne simțim mai bine. Iată câteva alimente nutritive care ne pot ajuta să ne menținem caldura în corp pe vreme rece.

Exemple de alimente termice

Mănâncă banane

Bananele sunt considerate alimente termice. Acestea au multă vitamină B și magneziu, care sunt importante pentru ca glandele tiroide și suprarenale să funcționeze corect. Aceste glande ajută la reglarea temperaturii corpului. Bananele vă pot stimula starea de spirit și vă pot păstra memoria, printre alte beneficii pentru sănătate.

Bea ceai de ghimbir

Ceaiul fierbinte de ghimbir vă poate face să vă simțiți cald în interior într-o zi rece, deci întră în categoria de alimente termice. Ghimbirul este cunoscut ca fiind bun pentru sănătatea digestivă și poate stimula termogeneza. Este, de asemenea, un diaforetic, ceea ce înseamnă că vă va ajuta corpul să se încălzească din interior spre exterior. A te încălzi este doar unul dintre numeroasele beneficii pentru sănătate ale consumului de ceai de ghimbir.

Ovăzul, surprinzător, întră în categoria de alimente termice

Dacă nu știați, ovăzul poate intra în categoria de alimente termice. Începeți ziua cu un mic dejun cald de ovăz sau alte tipuri de terci. Ovăzul este o sursă excelentă de cereale integrale și fibre. Fibrele îți pot îmbunătăți colesterolul și te pot face să te simți sătul. Pe lângă faptul că vă mențineți plin și cald, ovăzul este plin de alți nutrienți.

Bea cafea

Aici nu mai este cazul să vă spunem că este în categoria de alimente termice. Dar, vă spuneăm că unul dintre beneficiile consumului de cafea este cofeina. Cofeina vă crește metabolismul, ceea ce vă poate crește temperatura corpului. Din punct de vedere tehnic, cafeaua cu gheață poate fi chiar mai bună, deoarece are mai multă cofeină. Cu toate acestea, dacă nu puteți renunța la ceașca caldă de cafea, veți obține în continuare beneficiile unei cani fierbinți de cafea.

Carnea roșie, poate fi inclusă la alimente termice

Carnea roșie, precum carnea de vită, mielul și carnea de porc, o regăsim în categoria de alimente termice, și este o sursă bună de fier. Fierul este un mineral important pentru a ajuta la transportarea oxigenului în întregul corp. Persoanele cu un nivel scăzut de fier pot observa mâinile și picioarele reci sau se simt ușor obosite. Consumul de carne roșie poate furniza, de asemenea, vitamina B12, care contribuie la nervi sănătoși și la un sistem imunitar puternic.

Mănâncă cartofi dulci

Cartofii dulci și alte legume cu rădăcină au nevoie de mai multă energie pentru a trece prin procesul de digestie, ceea ce vă crește temperatura corpului. Cu un conținut ridicat de vitamina A, vitamina C și potasiu, cartofii dulci pot adăuga fibre și alți nutrienți la o masă caldă de iarnă. Cercetările arată că cartofii dulci sunt, de asemenea, buni pentru sănătatea ochilor.

Mănâncă dovlecel

Dovlecele negru sunt un mod nutritiv de a vă încălzi într-o zi rece. Acest aliment din toamnă este plin de antioxidanți, vitamine, minerale și alți nutrienți cheie. Nivelurile ridicate de vitamina C și potasiu oferă un impuls sistemului imunitar, iar fibrele alimentare vă ajută să vă mențineți sistemul digestiv sănătos.

Bea apă

Dacă vă vine să credeți, apa este văzută de nutriționiști în categoria de alimente termice. O modalitate simplă de a vă ajuta corpul să rămână cald în această iarnă este să beți apă. Apa îți menține corpul să funcționeze la maxim și te ajută să reglezi temperatura internă.

Deshidratarea determină scăderea temperaturii centrale, ceea ce poate duce la hipotermie. Oamenii au mai puține șanse de a bea apă când este frig afară, deoarece nu simt la fel de sete, potrivit Summit Medical Group. Poate doriți să purtați o sticlă de apă cu dvs. pentru a vă reaminti.

Evitați alcoolul

S-ar putea să urmați vechea zicală conform căreia un pahar de whisky vă poate ține cald. Cu toate acestea, whisky-ul și alte tipuri de alcool scad de fapt temperatura corpului. S-ar putea să vă simțiți cald la început, dar va fi greu să vă încălziți în timp. Alcoolul vă afectează, de asemenea, capacitatea de a tremura, care este un răspuns natural pentru creșterea temperaturii corpului. Pentru a rămâne cald în această iarnă, evitați să beți alcool.

Concluzie

La sfârșitul zilei, nutriția înseamnă echilibrarea dietei pentru a-ți susține nevoile unice de sănătate. Indiferent de starea dumneavoastră, o dietă echilibrată și o nutriție bună vă pot ajuta să trăiți mai ușor, mai fericit și mai sănătos în fiecare zi.