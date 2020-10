Alimentele care îți întăresc sistemul imunitar. Atenție, se consumă doar în luna octombrie!

În luna octombrie trebuie să ne gândim mai mult la imunitate. Pentru că sezonul rece se apropie, trebuie să ai la tine toate armele cu care să lupți împotriva virusrilor și bacteriilor care abia așteaptă să atace. Așadar, trebuie să ne construim o imunitate de fier.

Alimentele care îți întăresc sistemul imunitar

„Unul dintre secretele unei imunități de fier este alimentația adaptată fiecărei luni ale anului. Atunci când o să înțelegem cât de important este să consumăm acele alimente pe care ni le oferă natura in luna respectivă, vom fi cu adevărat sănătoși. Aceste alimente au impact bun asupra organismului nostru, pregătindu-l temeinic pentru perioada următoare”, a explicat nutriționistul Wasim Nazer, potrivit doctorulzilei.ro.

În continuare, acesta face și o listă cu 5 alimente recomandate a fi consumate în luna octombrie.

„La fiecare început de lună, elaborez pentru fiecare pacient un plan alimentar compus din alimente recomandate a fi consumate în luna în care intrăm. De exemplu, pentru luna octombrie recomand următoarele fructe și legume”, a explicat specialistul în continuare.

Dovleacul, vedeta lunii

În mod incontestabil, dovleacul este leguma vedetă a lunii octombrie. Cu un conținut bogat în beta-caroten, un fitonutrient pe care organismul îl transformă în vitamina B, acest dovleac are grijă de pielea, dar și de ochii tăi. Mai mult, dovleacul ține și colesterolul sub control, reglează glicemia, tensiunea arterială, ajutând la pierderea în greutate.

Broccoli

Această legumă verde protejează plămânii și rinichii, care sunt extrem de expuși la sezonul rece. De altfel, s-a demosntrat că un consum regulat de broccolu oferă protecție împotriva unora dintre cele mai severe forme de cancer: cancer de colon, cancer de col uterin și cancer pulmonar.

Afine

Afinele sunt bogate în antioxidanți. Ele pregătesc foarte bine organismul pentru sezonul rece. Mai mult, aceste fructe conțin cantități semnificative de tanin, pectine, mirtilină, zaharuri, provitamina A, vitamina C, acizi organici (citric, malic, oxalic, succinic, lactic).

Țelina

Țelina revigorează organismul și ajută la funcționarea optimă a sistemului digestiv. Țelina mai contribuie la menținerea siluetei. De asemenea, țelina este cea mai bună soluție, atunci când nu se născocise Viagra.

Fasole verde din recolta de toamnă

Fasolea verde este produsul cu cele mai puține calorii, dar bogat în proteine, fier și vitamina A. De menționat este că trebuie să alegi leguma care are bobul mic, leguma tânără. La 100 grame ai 35 de calorii. Fasolea verde este bogată în vitaminele A, C, K, B6 și în calciu, fier, mangan și potasiu. Conține de asemenea un procent ridicat de fibre, puține calorii, dar și zero colesterol. Fasolea verde ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar, combate constipația și întărește sistemul osos.