Alimentele care au cel mai mult colesterol. Mare atenție când le consumi

Colesterolul este un tip de grăsime de care organismul are nevoie pentru a funcționa în mod normal. Această substanță are o consistență ceroasă produsă de ficat și se regăsește în sânge. O alimentație echilibrată poate produce lucrurile de care are nevoie corpul. Unele alimente au prea mult colesterol, lucru care este periculos. Specialiștii avertizează în privința consumului lor. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când îți gândești meniul de zi cu zi!

Alimente care au un conținut ridicat de colesterol: ai grijă când le consumi

O alimentație bogată în colesterol, grăsimi saturate și grăsimi găsite în special în produsele de tip fast-food sau cele de patiserie crește nivelul de colesterol din sânge.

Acest lucru mărește riscul de a face boli la inimă, arată specialiștii în numeroase studii. Experții recomandă un raport zilnic de maximum 300 mg de colesterol, iar pentru cei care au colesterolul mărit acesta ar trebui să fie de cel mult 200 mg.

Majoritatea oamenilor adoră să mănânce ouă în special dimineața sau uneori la prânz. Află că ele au mult colesterol și trebuie consumate cu grijă. De asemenea, e bine să îți prepari mai rar macaroane cu brânză pentru că sunt o reală bombă.

Ingredientele de care ai nevoie sunt: lapte integral, mai multe tipuri de brânză și unt. Acestea indică grăsimi saturate multe și colesterol.

Sfaturi

Poți totuși să alegi o astfel de masă de maximum 2 ori pe săptămână și să gătești rețeta cu lapte slab și brânză cu un conținut scăzut de grăsime ori chiar produse vegane.

Antricotul de vită trebuie și el ales cu grijă la mesele dintr-o săptămână. O bucată de aproximativ 120 de grame conține aproape 20% din cantitatea maximă permisă pe zi și 22% din cantitatea maximă de colesterol.

Este indicat să ai o dietă echilibrată și să consumi din toate produsele, dar cu grijă. Cel mai bine este să îți gândești mesele pentru o săptămână, fără să mai mănânci pe grabă.

Valori normale pentru colesterol

Colesterolul total:

valoare normala – pana la 200 mg/dcl,

valoare la limita – intre 201 – 240 mg/dcl,

valoare de risc – peste 240 mg/dcl.

Colesterolul HDL sau colesterol bun:

valoare normala – peste 60 mg/dcl,

valore la limita – intre 40 – 59 mg/dcl,

valoare de risc – mai putin de 40 mg/dcl (riscul de aparitie a afectiunilor inimii este ridicat pentru ca nu mai este protejata de colesterol bun.

Colesterolul LDL sau colesterolul rau:

valoare normala – sub 100 mg/dcl,

valoare buna – intre 100 – 129 mg/dcl,

valoare la limita – 130 – 159 mg/dcl,

valoare de risc – intre 160 – 189 mg/dcl,

valoare de risc crescut – nivelul colesterolului trece de 190 mg/dcl.