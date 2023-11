Alexia Eram și Aris Eram s-au cazat la o româncă în Ecuador: ‘Tu ești fata prezentatoarei?’

Alexia și Aris eram sunt una dintre cele mai puternice echipe. Sunt ambițioși și determinați și, chiar dacă dau peste situații grele, știu cum să le depășească. În ediția din 28 noiembrie au fost foarte norocoși, pentru că au dat peste o româncă la care s-au cazat și căreia i-au aflat și povestea tristă de viață.

America Express este o competiție din ce în ce mai grea, care scoate în atenția concurenților probe dificile, ce le pun la încercare răbdarea. Tot aici, însă, întâlnesc și situații interesante, care reușesc să îi impresioneze.

Una dintre acestea a fost și întâlnirea cu o româncă exact în competiție. În cadrul celei de-a 26-a ediții a sezonului 6 al emisiunii „America Express”, trei echipe au câștigat jocul pentru amuletă, fiind recompensate cu un coș plin de delicatese și cu cazare asigurată.

Când au ajuns la casa în care și-au petrecut seara, au fost surprinși să afle că gaza lor era româncă. Femeia a recunoscut-o imediat pe Alexia Eram, căreia i-a mărturisit că o știe datorită mamei sale, celebra prezentatoare de știri Andreea Esca.

Bucuria lor a atins cote maxime când au aflat că meniul pentru cină includea nu doar mămăligă, ci și alte delicatese preferate. Astfel, s-au înfruptat din tot ce au primit de la gazde, și-au potolit foamea și apoi au stat la povești cu cei care i-au primit cu brațele deschise de la început.

În timpul discuțiilor cu gazdele, Aris și Alexia au descoperit povestea fascinantă a vieții Mihaelei. Femeia le-a dezvăluit că a părăsit România pentru Spania încă din tinerețe, urmărindu-și visul de a studia jurnalismul. A studiat aici, s-a și căsătorit dar, din păcate, mariajul a fost unul eșuat, care s-a terminat printr-un divorț.

Ulterior, a primit o lovitură grea de la viață. În 2019, mama ei a fost diagnostiscată cu cancer și a pierdut lupta cu viața. A decis atunci să rămână în țară dar, când a revenit în Ecuador, s-a îndrăgostit de cel care i-a găzduit în ediția de seara trecută pe Alexia și Aris Eram.

„Am locuit 12 ani în Spania, am studiat jurnalismul. Am cunoscut un băiat, m-am căsătorit, dar am divorțat. Cu altcineva, nu cu el. Am ajuns în Ecuador prin el. Părinții mei au divorțat imediat ce am plecat din România, tatăl meu a plecat în Italia, mama ne-a dus peste tot.

Un moment foarte greu a fost când mama a fost diagnosticată cu cancer în 2019, a trebuit să plec de urgență. Mama a murit. Am decis să mă întors în țară. Când m-am întors în Ecuador am zis că mai stau o vreme aici. A venit pandemia, l-am cunoscut pe el și am decis să mai amân”, a povestit femeia, emoționată și întristată.