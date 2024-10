Alexia Eram, reușită uriașă pe plan profesional. Colaborare inedită cu Netflix și actorii din celebrul serial Emily in Paris

Alexia Eram se bucură de mult succes în mediul online, acolo unde are peste 828.000 de urmăritori. Recent, creatoarea de conținut a participat la un eveniment la Paris, unde a avut ocazia să îi întâlnescă în carne și oase pe o parte dintre actorii din serialul Emily in Paris și să filmeze alături de ei.

Este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, iar acest lucru se poate vedea și în proiectele pe care le are. Alexia Eram a avut parte recent de o întâlnire la care mulți influenceri doar visează. A stat față în față cu câteva personaje din serialul Emily in Paris, difuzat de Netflix, și le-a luat interviuri. Totul face parte dintr-un proiect în colaborare cu Netflix România.

”Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat, printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții. După ce am zburat în Cracovia împreună cu Netflix pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris.

A fost o adevărată realizare pentru mine și nu pot decât să mă bucur că această dorință a devenit realitate. Sper să urmăriți acest interviu cu mare entuziasm la fel cum aștept eu noul sezon Emily in Rome”, a scris Alexia Eram pe Instagram, în dreptul unei filmări de la interviu.