Alexia Eram, apariție șocantă pe rețelele de socializare. Fanii s-au speriat când au văzut-o cum arată

Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Simpatică foc, fiica celebrei știriste Andreea Esca s-a făcut rapid remarcată de lumea bună a Capitalei. Celebritatea sa este datorată și de relația pe care o are deja de ceva vreme cu Mario Fresh, tânărul care frânge inimile multor fane ale sale.

Deși toată lumea știe că Alexia nu apelează la machiajul strident sau la operațiile estetice, ultimele sale apariții au șocat de-a dreptul! Vedeta poate fi cu greu recunoscută inclusiv de mama ei celebră. Cum a putut să apară vedeta pe rețelele de socializare te va surprinde total! Decizia tinerei are și o justificare.

Alexia Eram este extrem de schimbată, în ultimele sale poze postate pe internet. Iubita lui Mario Fresh a adoptat un look înfricoșător, care ar putea speria pe oricine. Nimeni nu și-ar putea da seama că este chiar fiica Andreei Esca, vedeta PRO TV-ului.

Ei bine, frumoasa Alexia Eram s-a deghizat într-o vrăjitoare, de Halloween 2021. În acest weekend, foarte multă lume se costumează în monștrii sau personaje horror, cu ocazia acestei sărbători americane. Printre cei care s-au lăudat pe rețelele de socializare cu transformările lor a fost și fiica Andreei Esca. Vedeta este total schimbată. Ce-i drept, machiajul foarte reușit a contribuit la deghizarea sa.

Mândră de transformarea ei pentru Halloween, Alexia Eram a postat imaginea pe contul său de Instagram. Ideea vedetei a șocat la început fanii, apoi aceștia s-au obișnuit cu noul său look. Urmăritorii vedetei și-au arătat imediat aprecierile și i-au lăsat peste 10.000 de inimioare. Și comentariile din dreptul postării au fost unele pozitive, semn că admiratorilor acesteia le-a plăcut deghizarea de Halloween.

Pentru această sărbătoare celebrată în întreaga lume, fiica Andreei Esca a ales o ținută complet neagră, cu detalii și aplicații. Ceea ce a impresionat cu adevărat a fost machiajul. Iubita lui Mario Fresh a optat pentru un make-up al feței potrivit sărbătorii. De asemenea, și unghiile vedetei au fost făcute în ton cu Halloween-ul, manichiura fiind de culoare neagră (Vezi FOTO în GALERIE).

Recent, Alexia Eram a dezvăluit care sunt avantajele și dezavantajele de a fi fiica celei mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi din țară.

Totuși, un dezavantaj este acela că vedeta trebuie să fie atentă la tot ceea ce face, spune sau postează pe internet, pentru că aceste lucruri i-ar putea strica imaginea mamei sale.

„Pe de altă parte, da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face (…).

Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez”, a mai spus Alexia.