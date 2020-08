Alexandru Rafila, vestea pe care nimeni nu dorea să o audă. În ce condiții se vor redeschide școlile

Profesorul Alexandru Rafila a vorbit despre varianta redeschiderii școlilor în anumite condiții. Acesta subliniază faptul că în această perioadă de pandemie, fiecare școală ar trebui pregătită diferit pentru redeschidere, în funcție de condițiile pe care aceasta le întocmește. Medicul sugerează de altfel o strânsă legătură între alegerile locale și reînceperea școlilor.

„Deschiderea școlii este un proces complex”

Președintele Societății Române de Microbiologie este de părere că redeschiderea școlilor trebuie tratată cu seriozitate, de la caz la caz. Acesta vorbește despre o nevoie de multă vreme a igienizării școlilor, iar acest moment poate fi unul propice pentru a pune în practică acest sistem.

Pe lângă punerea la punct din punct de vedere al igienizării școlilor, este nevoie și de o pregătire specială a personalului, astfel încât să fie capabil să evite prin diferite acțiuni transmiterea comunitară. Acest lucru ar trebui adaptat de la un județ la altul, în funcție de numărul de cazuri prezent în localitate.

“Discutăm de foarte mulți ani igienizarea școlilor, mie mi se pare că e o oportunitate să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Nu am informații din teren, am văzut că e un comitet interministerial, intersectorial care acționează foarte intens am înțeles în ultimele zile. Să sperăm că reușește să depășească această problemă. Dar dincolo de condițiile igienice din școală, mai avem și particularități (…)

O dată e pregătirea școlii, al doilea este pregătirea personalului din școală pentru activități care să prevină transmiterea, pe de-o parte, iar personalul trebuie să fie adaptat soluției de învățământ care este fezabilă pentru o anumită școală și aici eu v-am mai spus că eu sunt adeptul mai multor variante din care școala, împreună cu inspectoratul școlar să aleagă una pentru că numărul de elevi din clase e diferit.

Deci e bine, acolo unde putem să avem o școală cât mai apropiată de normal, mai mult contează contextul epidemiologic local, nu e același lucru dacă ar începe școala mâine, nu e același lucru situația din județul Argeș și situația din județul Harghita. Nu trebuie să pun aceleași măsuri într-un județ sau în alt județ dacă au situații epidemiologice diferite”, a declarat acesta la Digi24.

Cum se poate păstra o igienă bună în școli

Profesorul Rafila sugerează o abordare extrem de eficientă pentru igiena elevilor. Acesta consideră că spălatul mâinilor în toaleta școlilor nu ar fi o metodă rapidă și practică, astfel este nevoie de două flacoane cu dezinfectant în fiecare clasă, iar igienizarea s-ar efectua la ieșirea și intrarea în clasă a fiecărui elev.

“După aceea, cum structurezi orele, știți că un lucru foarte important este atunci când copiii ies din clasă și se întorc în clasă din pauza să poată să își curețe mâinile. Nu am timp la toaletă să stau cu 20 de copii la rând la două chiuvete să se spele pe mâini, că se duce toată pauza și se compromite și ora.

Și atunci, la intrarea în clasă trebuie două flacoane cu dezinfectant, 15 copii își dezinfectează mâinile în mai puțin de 1 minut la ieșire și la intrarea în clasă. Și am rezolvat problema dezinfecției mâinilor. Toate chestiunile astea dacă sunt exersate înainte de cei care organizează activitatea la nivelul fiecărei școli cred că se creează condițiile pentru ca școala să poată să înceapă”.

Fiind întrebat dacă o școală se poate deschide în condițiile în care nu există apă curentă, profesorul Rafila a răspuns că nu recomandă un astfel de lucru, motivând că “aia nu este școală”.

Legătura dintre alegeri și redeschiderea școlilor

Alexandru Rafila susține că în prezent, două subiecte sunt extrem de dezbătute, și anume redeschiderea școlilor și alegerile locale. Acesta consideră că între cele două dezbateri există o mare legătură, căci cine nu e capabil să rezolbe problema igieniei și a unei funcționări ale unei școli, nu ar trebui să candideze la alegeri.

“Adică mie mi se pare că dacă în această perioadă nu reușesc să facă acest lucru, discuția despre participarea lor la procesul electoral, eu aș pune-o foarte serios sub semnul întrebării.

Adică vrei să mergi la alegeri, dar nu poți să gestionezi o problemă care, nu zic că este simplă, dar este rezolvabilă, să asiguri niște condiții igienice decente, n-aș spune minimale, că are un înțeles foarte divers, în funcție de persoana care apreciază acest lucru, niște condiții igienice decente în toate școlile din România.

Și atunci, răspunsul pentru alegeri, într-un fel, ar putea să se lege și el de acest obiectiv”, a spus Rafila la Digi24.