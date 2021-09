Alexandru Rafila, ironie maximă la adresa lui Florin Cîțu: „A trecut de la postura de prim-ministru la cea de prim nuntaș al României”

România se confruntă cu valul patru al pandemiei, iar situația epidemiologică devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Medicul Alexandru Rafila susține că autoritățile competente, respectiv premierul și ministrul Sănătății, nu au luat măsurile potrivite pentru a evita impactul puternic anticipat al acestui val al pandemiei.

Reprezentantul României la OMS face acuzații grave la adresa premierului, susținând că nu a gestionat pandemia de Covid-19 suficient de bine pentru a evita o nouă criză sanitară cauzată de valul patru al pandemiei. În plus, acesta îl acuză pentru susținerea evenimentelor cu un număr mare de persoane, precum nunțile și festivalurile, pe care le consideră “acceleratoare ale pandemiei”. Deputatul PSD a amintit și de faptul că, în urmă cu puțin timp, Florin Cîțu și Emil Boc s-au fotografiat fără mască la Electric Castle, oferind un exemplu negativ cetățenilor.

„Noi am avut o discuție acum șase săptămâni. Am spus că evaluarea celui mai rău scenariu cu 1.500 de cazuri pe zi la jumătatea lui septmebrie e evident nerealistă și am stabilit tot atunci că în ultima săptămână din septembrie vom ajunge la 4-5.000 de cazuri. Se confirmă pas cu pas.

Dl Cîțu bate câmpii ca de obicei. Nu știu dacă e serios sau nu, ori uită foarte repede ce a spus, ceea ce foarte grav, că e premier, ori nu spune adevărul, și atunci e și mai grav. A găsit acum o soluție despre nunți. A trecut de la postura de prim-ministru la cea de prim nuntaș al României și rezolvă lucrurile prin introducerea certificatului verde la nunți”, a dezvăluit Alexandru Rafila la B1TV.