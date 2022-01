Alexandru Rafila, despre vaccinarea copilului său. Ministrul Sănătății a dat răspunsul clar

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut noi dezvăluiri despre vaccinul Covid-19. De această dată, oficialul a fost întrebat dacă și-ar imuniza fiul în vârstă 11 ani împotriva noului coronavirus. Fără să stea pe gânduri, fostul reprezentant al României la OMS a oferit un răspuns prompt. Declarațiile sale vin să-i liniștească pe părinții care sunt preocupați de vaccinarea copiilor. Iată ce precizări importante a făcut celebrul medic.

Profesorul și doctorul Alexandru Rafila, care ocupă scaunul de la Ministerul Sănătății, a afirmat, duminică, 23 ianuarie, la un post TV, că nu are „niciun fel de reţinere” în a-şi imuniza împotriva Sars-Cov-2 fiul în vârstă 11 ani. Medicul român a ținut să precizeze că băiatul său a fost vaccinat şi împotriva gripei sezoniere în ultimii doi ani. Rafila a explicat de ce este de acord să-şi vaccineze fiul, odată ce „dozele vor fi disponibile începând cu ziua de 26 ianuarie”.

„Nu e vorba de curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. (…) Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să-l vaccinez înainte să existe vaccin, el va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie. Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie, l-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deci deja aici am o componentă pro-activă, e pregătit şi chiar mă întreabă când urmează să facem acest lucru. Nu e nimic fenomenal, spectaculos, cred că nouă ne lipseşte foarte mult partea asta de educaţie pentru sănătate, mai ales în domeniul prevenţiei, care nu înseamnă neapărat vaccinare, sunt multe alte lucruri care se leagă prevenţie”, a declarat dr. Alexandru Rafila, duminică, la Prima TV.