Alexandru Mironov a rămas fără Certificatul de Revoluționar Cu Rol Determinant. I-a fost loial lui Ion Iliescu

După Alexandru Arșinel, Alexandru Mironov este următorul căruia i s-a retras Certificatul de Revoluționar Cu Rol Determinant, având în vedere faptul că era angajat la serviciu în timpul evenimentelor din 16-22 decembrie 1989 si după.

Alexandru Mironov a rămas fără Certificatul de Revoluționar Cu Rol Determinant, după ce comisia din cadrul Secretariatului de stat pentru problemele revoluționarilor (SSPR), instituție din cadrul Guvernului României, a propus retragerea actului oficial, susțin documentele instituției.

„Nu știam nimic despre acest demers, aflu de la dumneavoastă. Nu știu ce să vă spun, fiindcă lucrul acesta de efecte asupra vieții mele. Mă voi sfătui cu familia, voi merge la Institutul Revoluției și voi lua decizia cea mai buna.

Am înțeles că Cornel Dinu, care se afla în aceeași situație, s-a consultat deja cu niște avocați. Probabil voi face același demers. Le doresc celor care au luat aceasta decizie sa fi stat ca mine in fața a zece țevi de arme, cu glonț pe țeavă, așa cum am stat eu, înainte de a fi decis una sau alta!”, a fost reacția lui Alexandru Mironov, declarație exclusivă pentru redacția playtech – impact.ro.