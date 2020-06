Alexandru Cumpănașu aruncă bomba în cazul Caracal. Nimeni nu se aștepta la asta

Alexandru Cumpănașu vine cu noi dezvăluiri despre tragedia care continue să șocheze o țară întreagă. Ce se întâmplă în cazul Caracal, la un an de la dispariția Alexandru Măceșanu și Luizei Melencu?

În ultima perioadă, au apărut zvonuri diverse care indicau nu doar o distanțare dintre familiile care se chinuie de un an din cauza aceleiași tragedii, ci de un presupus conflict pe măsură. Totul s-a petrecut după ce bunicul Luizei Melencu l-a acuzat public pe Alexandru Cumpănașu că a profitat în interes profesional de toată această tragedie. Mulți dintre români au fost de aceeași părere.

Acum, Cumpănașu vine cu mărturii despre acest aspect prin cadrul unui mesaj pe rețelele de socializare. Stelian Iordache, bunicul Luizei, a fost cel care l-a acuzat pe fostul candidat la prezidențiale că a profitat de tragicul eveniment pentru a-și îmbuna imaginea. Cel din urmă a clarificat toată situația și a subliniat faptul că nu există niciun conflict între familia Măceșanu și Melencu.

„Am încheiat acum conversația cu Familia Melencu/Iordache și am lămurit toate aspectele‼️ Am stabilit că NU există niciun conflict între mine/ familia mea și familia Melencu/Iordache‼️ Am ajuns împreună la concluzia că au existat și există persoane și instituții interesate să ne dezbine și să ne provoace la un conflict artificial prin minciună sau dezinformare‼️Concluzia acestei discuții este una simplă și clară: NU există niciun conflict și NU vom mai permite nici noi și nici familia Melencu/Iordache să mai fim influențați. Apărarea juridică ne-o facem în funcție de cum consideră fiecare familie/avocat că este mai bine, din punct de vedere uman și de colaborare între familii UNITATEA este foarte importantă și vom lupta în continuare împreună pentru ADEVĂR!”

Alexandru Cumpănașu